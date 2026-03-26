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Baloncesto
Real Madrid RMA
82
Anadolu Efes IST
71
1234T
RMA 11 31 18 22 82
IST 21 12 20 18 71
FINALIZADO
EUROLIGA

El Madrid prolonga ante el Efes su gran racha como local: 82-71

El conjunto de Scariolo supera un arranque perezoso y consigue su 17ª victoria en 18 encuentros europeos en casa

Tavares machaca ante el Efes.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Juan Morenilla
Juan Morenilla
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Ni siquiera un parcial inicial de 0-12 y casi cinco minutos sin anotar frenaron al mejor equipo de la Euroliga como local. El Real Madrid batió al Anadolu Efes por 82-71 en el Movistar Arena después de superar ese arranque tan perezoso. Un triple de Hezonja casi en el ecuador del primer cuarto cerró una racha de siete tiros de campo fallados por los blancos. El conjunto de Scariolo alcanzó la primera pausa por debajo (11-21) y obligado a una reacción que no tardó en llegar. A partir de la defensa para evitar canastas cómodas de los muchachos de Pablo Laso construyó el Madrid un juego más enérgico. Los puntos de Lyles y de Llull (ocho seguidos con dos triples) cimentaron un cuarto resuelto con 31-12 y el mando ya para los madridistas.

Los anfitriones mantuvieron el ritmo anotador, ahora liderado por Deck y por Tavares, también dominante en el rebote, mientras el Efes se enganchaba a los fogonazos individuales más que al engranaje colectivo y pagaba las faltas de Poirier. El Madrid manejó la renta para lograr su 17ª victorias en casa por solo una derrota, contra el Panathinaikos (por 5-11 como visitante) y afianzarse entre los cuatro mejores con el reto de tener el factor cancha a favor en los cuartos.

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