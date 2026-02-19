Cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto: horarios de partidos y resultados

Desde este jueves al domingo se disputará en el Roig Arena de Valencia la Copa del Rey de baloncesto. Tratará el Unicaja de revalidar el laurel frente a los equipos pujantes como el Tenerife y Valencia Basket, que juega en casa, además de los siempre favoritos Real Madrid y Barcelona. Estos son los enfrentamientos de cuartos de final:

Valencia Basket - Joventut de Badalona (Jueves 19, 18.00. Dazn)

El Valencia, que está cuajando una gran temporada tanto en la ACB como en la Euroliga, afronta en casa -se adjudicó las ediciones de 2026 y 2027 de la Copa en el Roig Arena- un torneo que ha disparado las ilusiones en el equipo taronja. Delante estará el Joventut de Badalona, octavo en la liga doméstica pero con Rucky Rubio en sus filas, que ha conquistado las tres Copas que ha disputado: en 2008, con apenas 17 años, con el Joventut; y en 2010 2011 con el Barça.

Real Madrid - Unicaja Málaga (Jueves 19, 21.00, Dazn)

Duelo de alto voltaje que es la reedición de la final del curso anterior. El Real Madrid de Sergio Scariolo, que es el líder de la ACB y que persigue su trigésimo título copero, deberá comenzar el baile frente a un rival que rinde de maravilla en las eliminatorias bajo el mando de Ibon Navarro, por más que en esta temporada no esté exhibiendo la fortaleza pasada.

Baskonia - Tenerife (Viernes, 18.00. Dazn)

Tras dos años de ausencia en el torneo, el Baskonia recupera su puesto en la Copa, por más que no está siendo una temporada tranquila para el conjunto de Paolo Galbiati, que, sin embargo, parece haber enderezado el rumbo -no así en la Euroliga, donde ya sabe que no seguirá de pie-. Aunque acumula bajas (Khalifa Diop, Markus Howard y Rodions Kurucs) confía en superar a un rival habitual en el torneo y con un técnico que sumará su décima ocasión consecutiva en la Copa. Junto a él estarán viejos rockeros como Marcelinho; Doonerkamp, Shermadini, Fitipaldo...

Barcelona - UCAM Murcia (Viernes, 21.00. Dazn)

El Barcelona afronta la Copa con bajas importantes como Punter y Satoransky y la duda de Vesely, tres jugadores titulares. No le importa al técnico Xavi Pascual, que llegó en relevo de Peñarroya y que le ha dado nuevos bríos al equipo, al punto de que declaró que viajaban para ganar el trofeo. Delante tendrán al UCAM Murcia, que participará por tercera vez en las últimas cinco ediciones del torneo y tratará de alcanzar las semifinales por tercera vez (tan solo en Málaga 2024 no lo hizo).

Las semifinales del torneo entre los vencedores del Valencia-Joventut y Madrid-Unicaja se disputará el sábado 21 febrero a las 18.00. Y entre los ganadores del Baskonia-Tenerife y Barça-Murcia será el mismo días a las 21:00. La final se jugará el domingo 22 de febrero a las 19.00. Todo por Dazn.