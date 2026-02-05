Jornada 27 de la Euroliga: horarios, resultados y clasificación

Tras una jornada aciaga para el baloncesto español, la Euroliga vuelve a sumar una jornada, ahora la 27. Tres equipos españoles están empatados en cuanto a victorias y derrotas (Valencia, Madrid y Barça tienen un balance de 16-10) en la clasificación, por lo que se antoja una jornada vital para ellos. El Baskonia, por su parte, está descolgado en la clasificación, ya muy lejos de quedar en el top 10 de la clasificación. El conjunto vitoriano recibe al Barcelona, al tiempo que el Madrid jugará a domicilio ante el Dubia y el Valencia lo hará frente al Hapoel Tel Aviv.

El Real Madrid, que cayó la pasada jornada en casa del Panathinaikos, tratará de atornillarse en la zona noble de la tabla con un triunfo ante el Dubai Basketball, que está en el ecuador de la tabla.

El equipo taronja, que estaba en muy buena dinámica, cayó con estruendo ante el Efes turco y requiere de un triunfo ante un rival poderoso como el Hapoel Tel Aviv (va tercero en la Euroliga) para no perder comba.

El Baskonia, que transita por el alambre en una temporada para olvidar, afronta ahora un envite frente al Barcelona, que acumula cuatro derrotas seguidas (dos en Liga y dos en Europa) y que se exige recuperar la senda de la victoria para no enredarse en la Euroliga.