Los Warriors de Curry pierden a su última esperanza: Jimmy Butler se rompe los cruzados y se despide de la temporada NBA

En febrero de 2025, los Golden State Warriors encontraron la última esperanza de su proyecto con Stephen Curry en la figura de Jimmy Butler, que llegó a la franquicia para reavivar el fuego de la única gran dinastía de la NBA en la pasada década. Esa ilusión se esfuma ahora con la grave lesión del alero de 36 años, que se perderá con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha lo que resta de temporada, un mazazo difícil de digerir para un equipo que venía remontando en la tabla con 12 victorias en sus últimas 16 citas y apuntaba a ser de nuevo una fuerza a considerar en los playoffs de la liga estadounidense.

La lesión de Butler llegó en el tercer cuarto de la victoria de Golden State sobre su anterior franquicia, los Miami Heat, por 135-112. El alero, seis veces All Star, capturó un pase de un compañero en el interior de la pintura y al apoyar la pierna derecha notó como esta se le escapaba e inmediatamente se fue al suelo entre gritos de dolor. El jugador estuvo un par de minutos tumbado sobre el parquet, y cuando se levantó con la ayuda de sus compañeros no pudo apoyar la extremidad, pero sí bromeó con los árbitros sobre una hipotética falta que no pitaron en la acción.

Horas después, una resonancia confirmó el peor de los pronósticos según adelantó ESPN. “Estamos muy preocupados, el vestuario estaba muy apagado”, apuntó Steve Kerr, entrenador de los Warriors, antes de conocerse el verdadero alcance de la lesión. Butler había anotado 17 puntos y repartido cuatro asistencias contra su exequipo en el momento de la lesión. Esta temporada, promediaba 20,1 tantos, 5,6 rebotes y 4,1 asistencias con un 51,9% de acierto en tiros de campo en 31 minutos de juego, siendo el segundo máximo anotador del equipo por detrás de Curry y el tercer máximo reboteador y asistente. También era clave en defensa con 1,4 robos por encuentro, el mejor registro de la plantilla.

El veterano alero firmó tras su llegada a San Francisco el pasado invierno una extensión de 111 millones de dólares por dos temporadas. Su presencia convirtió a aquellos Warriors en un equipo de playoffs cuando todo apuntaba a que tendrían que conformarse con quedarse en las catacumbas y cruzar los dedos en la lotería del Draft. Finalmente alcanzaron la segunda ronda de la fase final, donde cayeron contra otro de sus exequipos, los Minnesota Timberwolves. A pesar de aquella derrota, dentro de la organización creció el sentimiento de que con Butler todo era posible esta temporada.

En el momento de su lesión, los Warriors son octavos en la Conferencia Oeste con un balance de 25 victorias y 19 derrotas. Por delante, les esperan dos semanas de reflexión profunda antes del cierre de mercado invernal. Si ya buscaban refuerzos con él encima de la pista, su despedida puede significar el final definitivo del proyecto enarbolado por Curry (37 años), Draymond Green (35) y Steve Kerr, que comparten la misma fecha de caducidad en sus contratos y representan la vieja guardia del último equipo capaz de encadenar anillos en la NBA (2017-2018), con cuatro títulos y seis apariciones en las Finales entre 2015 y 2022.

Curry declaró que los Warriors deberán jugar ahora más en equipo que nunca sin Butler encima de la pista, y Kerr abrió la puerta al retorno del joven Jonathan Kuminga, apartado de la rotación desde hace un mes para preservar su físico ante un hipotético traspaso. Para Butler, la lesión en la rodilla derecha no es la primera de su trayectoria. En febrero de 2018 se operó para subsanar una lesión en el menisco, y en abril de 2024 sufrió un esguince en el ligamento lateral interno de la misma articulación.