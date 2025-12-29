La billonaria perfección del deporte: la inteligencia artificial disparará su gasto en 2026

El próximo año está previsto que las inversiones en la aplicación de la IA para la mejora del rendimiento, la detección de talento o la prevención de lesiones ascienda a 7.000 millones de euros

Detección de talento, mejora de los rendimientos individuales y colectivos, y prevención de lesiones. La Inteligencia Artificial (IA) está introducida de lleno en tres de los pilares básicos en los que se sostiene el deporte de élite. El fútbol, el atletismo, el baloncesto, el tenis, el ciclismo, la natación, el motor, el bádminton... No hay modalidad deportiva que se resista a mantenerse al margen de las revolucionarias prestaciones de la IA para tratar de aproximarse lo máximo posible a la perfección del deportista y de la modalidad que practique.

El volumen de negocio que genera la IA en el ámbito del deporte de alta competición es un buen medidor de la trascendencia que ya ha alcanzado el uso de algoritmos y del big data para la mejora de resultados. Según un trabajo realizado por la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas, el tamaño del mercado global de análisis de datos en deportes de élite será en 2026 de 8,4 billones de dólares (7.000 millones de euros), lo que supondría un crecimiento del 27 por ciento respecto a los 5,2 billones de dólares (4.000 mil millones de euros) movilizados en 2021. Trasatlánticos tecnológicos como IBM han encontrado un mercado en expansión que reparte pingues beneficios a sus inversores. “El área de negocio crece, desde luego, disminuir no ha disminuido si se observa la tendencia de las grandes tecnológicas que tienen miles de millones de cotización”, asegura en conversación telefónica Juan Manuel Alonso, autor del citado trabajo titulado: El impacto de la Inteligencia Artificial en los deportes de élite: reclutamiento de jugadores, entrenamiento y estrategias de juego.

Alonso, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, además, no le concede exclusividad y rentabilidad al uso de la IA en el alto rendimiento. Las virguerías tecnológicas también comienzan a estar a disposición para los deportistas de a pie: “Ahora hay un dispositivo que te lo colocas en las botas de esquí y ejerce como profesor. Te colocas unos cascos y te va diciendo si en los giros tienes que ejercer más o menos presión con las rodillas”.

Moisés Caicedo, del Chelsea, hace una semana. NurPhoto (NurPhoto via Getty Images)

La evolución bajo la influencia de la IA del golfista estadounidense Bryson DeChambeau, ganador del US Open en 2020 y 2024, es objeto principal de análisis en la mencionada investigación universitaria. Apodado El Científico, DeChambeau ha utilizado una aplicación denominada Sportbox AI que se centra en aspectos esenciales del swing, como la rotación de la cadera y el movimiento del brazo. Esto le ha permitido ganar unos 25 metros a su distancia de golpeo con el drive sin perder precisión. Además, al estar basado su juego en la potencia del golpeo, DeChambeau se apoya en la IA para disminuir las frecuentes lesiones que padecía en las muñecas y en la espalda.

El fútbol, como deporte-negocio rey, también acapara el foco del exponencial avance de la simbiosis entre la alta tecnología y el deporte desde que a principios del siglo XXI se pusiera en práctica un uso limitado de algoritmos o el análisis simple de datos. Desde el inicio de la presente década, la IA ya se integra en múltiples tareas que ha desembocado en un uso extensivo de análisis predictivos, estrategias y modelos de simulación.

El referido estudio académico también tiene como análisis troncal los beneficios deportivos y económicos que le han reportado al Brighton & Hove Albion de la Premier League la utilización de la IA para el rastreo y la adquisición de jugadores. Propiedad del matemático inglés Tony Bloom desde 2009, los algoritmos secretos que este ha desarrollado son la envidia de la industria del fútbol por la buena marcha deportiva del sureño club inglés y las plusvalías generadas en traspasos. “Creo que la IA va a igualar las cosas, porque equipos o deportistas con menos recursos gracias a estas tecnologías van a poder alcanzar lo que otros solo alcanzaban con capital humano El Brighton ha tenido resultados muy buenos, hace 15 años no podía competir en Europa, era impensable”, recalca Alonso.

El estadounidense Bryson DeChambeau, la última Ryder Cup. Michael Reaves/PGA of America (PGA of America via Getty Images)

El Brighton militaba en la League One (Tercera División) cuando Bloom lo adquirió. En 2017 ascendió a la Premier League y en la temporada 22-23 logró su primera participación europea al terminar en sexta posición en el campeonato liguero inglés y clasificarse para la Europa League. Los traspasos de Moisés Caicedo, fichado por 10 millones de euros y vendido al Chelsea por 110, o el de Marc Cucurella, también traspasado al club londinense por 65 millones tras comprarlo al Getafe por 18, son ejemplos palmarios de los beneficios del uso de la IA en la detección de talento y su rentabilidad.

“El modelo del Brighton es un buen ejemplo dentro del fútbol europeo por su uso intensivo y coherente de datos avanzados e IA aplicada a la toma de decisiones deportivas”, asegura Javier Gil, responsable de implementación y desarrollo de IA de la patronal del fútbol español. “El nivel de inversión varía mucho según el tamaño del club, la liga y el grado de madurez digital, variando desde millones hasta cientos de miles de euros, sumando áreas deportivas, operativas y de negocio. Los clubes ya utilizan IA de manera más o menos regular, aunque con distintos niveles de profundidad. Un grupo más reducido puede considerarse altamente implicado, con uso avanzado en análisis de rendimiento, scouting predictivo, prevención de lesiones y apoyo a la toma de decisiones en tiempo real, como Atlético de Madrid o Sevilla, con departamentos muy orientados al uso de la IA”, recalca Javier Gil.

El alemán Nils Politt, del equipo UAE, en una carrera en Quebec. Szymon Gruchalski (Getty Images)

La gran mayoría de los deportes se han subido a esta creciente ola cibernética de mejoras en el rendimiento. El UAE de Tadej Pogacar utiliza la IA para analizar las carreras junto con la información fisiológica de los corredores y recopila los resultados inmediatamente. La aplicación, bautizada como Anna, es capaz de procesar los datos para maximizar los rendimientos de sus corredores en las carreras. Andrew McHutchon, responsable de ciencia de datos de McLaren, la escudería que ha reconquistado la Fórmula 1 con Lando Norris al volante, ha manifestado la enorme ventaja de contar con IA en tiempo real: “La Fórmula 1 siempre ha sido sobre velocidad y ahora la IA nos permite responder preguntas complejas casi de inmediato. Con tantos datos en juego, esta tecnología nos da una ventaja competitiva clave”. En la NBA, se utilizan herramientas para analizar datos históricos, el rendimiento de los jugadores y la logística para crear calendarios de partidos que impulsen la participación de los espectadores y agilicen la temporada. Además de mejoras técnicas en la mecánica de tiro, los Golden State Warriors de Steve Kerr emplean la IA en robots que pueden dar pases para ayudar a trabajar los sistemas de ataque. La simulación de los movimientos defensivos y ofensivos individuales y colectivos de los contrarios también forma parte del desarrollo de la IA en el baloncesto.

En España, el Consejo Superior de Deportes ha destinado partidas de dinero a un buen número de las federaciones para que implementen la IA. El pasado 25 de noviembre, la de atletismo presentó una innovadora plataforma de inteligencia artificial desarrollada junto a IBM y su socio tecnológico Habber Tec. La herramienta permite centralizar en un entorno fiable, accesible y seguro grandes volúmenes de información generada por los atletas: desde sensores de entrenamiento y pruebas médicas hasta datos biomecánicos, fisiológicos y de salud. “Lo hemos probado en marcha, disco y vallas, pero la intención es aplicarlo en todas las disciplinas. El proyecto es que de aquí a tres años haya 1.000 entrenadores utilizando esta aplicación”, asegura Paloma Monreal, directora de Marketing y Comunicación de la federación de atletismo.

La detección del talento es el objetivo de la federación de bádminton tras el impulso que supuso el fenómeno de Carolina Marín. “Con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid intentamos desarrollar un perfil del alto rendimiento en el que la IA nos ayude a buscar el deportista que queremos que llegue al Centro Nacional de Madrid”, afirma Arturo Ruiz, director técnico de la federación. “Con la combinación de los componentes tácticos, físicos y mentales del deportista español, que suele crecerse en competición, buscamos detectar al jugador al que debemos tener. Luego depende nosotros el trabajarlo. En los dobles ya manejamos las combinaciones de parejas que está empezando a dar resultados después de Carolina”, añade Ruiz.

El uso de la IA en el deporte no es ajeno a las inquietudes que se plantean en la vida cotidiana. La supresión del factor humano de los entrenadores y ojeadores, la restricción a la creatividad del deportista por dependencia o exceso del abuso de datos, o incluso la ética de un posible dopaje tecnológico son debates que están encima de la mesa mientras el desarrollo de las aplicaciones aumenta la mejora en los resultados deportivos y engorda el negocio de manera exponencial hasta convertirlo en billonario.