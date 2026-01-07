Ir al contenido
_
_
_
_
Baloncesto
B. Munich MUN
96
Baskonia BAS
89
1234T
MUN 24 14 22 36 96
BAS 18 27 23 20 89
FINALIZADO
Euroliga

Un descomunal Obst destroza con 37 puntos al Baskonia, que no gana a domicilio en la Euroliga desde hace más de un año

Un mal último cuarto de los vitorianos les hace caer por 96-89 en su visita a Múnich

Agencias
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Baskonia ha perdido este miércoles por 96-89 en su visita al Bayern Munich, sufriendo la puntería del escolta Andreas Obst en el partido correspondiente a la jornada 20 de la fase regular de la Euroliga. Esta derrota prolonga la malísima racha de los vitorianos sin ganar fuera de casa en este torneo, que va camino de cumplir 13 meses. En el SAP Garden, el conjunto vasco alargó una negra estadística. El último partido a domicilio que ganó fue ante el Maccabi Tel Aviv el 17 de diciembre de 2024. Entonces en el banquillo vitoriano estaba Pablo Laso.

En este compromiso en tierras alemanas, su buen inicio gracias a Rodions Kurucs y a Matteo Spagnolo se difuminó en cuanto Obst entró en escena. Su acierto en tiros lejanos y la intimidación de Isiaha Mike en el poste bajo dieron la vuelta al marcador en un primer cuarto (24-19) que, aun así, cerró Baskonia con mejores sensaciones con un triple de Kurucs, que emergió como la referencia en ataque debido a las sensibles ausencias de Timothé Luwawu-Cabarrot y de Markus Howard.

Pese a que Spagnolo seguía brillando y que actores secundarios como Eugene Omoruyi y Markquis Nowell aportaban en momentos importantes, la distancia favorable al Baskonia nunca pareció un dolor de cabeza para el Bayern. Obst lo demostró con un triple lateral y sobre la bocina del descanso (38-46).

Omoruyi y de nuevo Spagnolo mantuvieron por delante al conjunto vitoriano en el tercer cuarto. Pero Obst lucía su protagonismo y además se le unió Justinian Jessup para firmar otra remontada local a base de triples y liquidar cualquier esperanza de victoria en las filas de un Baskonia dubitativo incluso en los tiros libres. Una fórmula que hasta entonces sí le había mantenido enchufado en el partido.

Se consumió el reloj con Obst botando la bola nada más cruzar la línea divisoria del parqué y cerrando el encuentro con 37 puntos. Así, el Baskonia, cuarto por la cola en la clasificación europea, encajó su decimocuarta derrota de este curso europeo y sigue muy abajo; mientras que el Bayern se puso con balance de 7-13.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_