Un descomunal Obst destroza con 37 puntos al Baskonia, que no gana a domicilio en la Euroliga desde hace más de un año

El Baskonia ha perdido este miércoles por 96-89 en su visita al Bayern Munich, sufriendo la puntería del escolta Andreas Obst en el partido correspondiente a la jornada 20 de la fase regular de la Euroliga. Esta derrota prolonga la malísima racha de los vitorianos sin ganar fuera de casa en este torneo, que va camino de cumplir 13 meses. En el SAP Garden, el conjunto vasco alargó una negra estadística. El último partido a domicilio que ganó fue ante el Maccabi Tel Aviv el 17 de diciembre de 2024. Entonces en el banquillo vitoriano estaba Pablo Laso.

En este compromiso en tierras alemanas, su buen inicio gracias a Rodions Kurucs y a Matteo Spagnolo se difuminó en cuanto Obst entró en escena. Su acierto en tiros lejanos y la intimidación de Isiaha Mike en el poste bajo dieron la vuelta al marcador en un primer cuarto (24-19) que, aun así, cerró Baskonia con mejores sensaciones con un triple de Kurucs, que emergió como la referencia en ataque debido a las sensibles ausencias de Timothé Luwawu-Cabarrot y de Markus Howard.

Pese a que Spagnolo seguía brillando y que actores secundarios como Eugene Omoruyi y Markquis Nowell aportaban en momentos importantes, la distancia favorable al Baskonia nunca pareció un dolor de cabeza para el Bayern. Obst lo demostró con un triple lateral y sobre la bocina del descanso (38-46).

Omoruyi y de nuevo Spagnolo mantuvieron por delante al conjunto vitoriano en el tercer cuarto. Pero Obst lucía su protagonismo y además se le unió Justinian Jessup para firmar otra remontada local a base de triples y liquidar cualquier esperanza de victoria en las filas de un Baskonia dubitativo incluso en los tiros libres. Una fórmula que hasta entonces sí le había mantenido enchufado en el partido.

Se consumió el reloj con Obst botando la bola nada más cruzar la línea divisoria del parqué y cerrando el encuentro con 37 puntos. Así, el Baskonia, cuarto por la cola en la clasificación europea, encajó su decimocuarta derrota de este curso europeo y sigue muy abajo; mientras que el Bayern se puso con balance de 7-13.