Jim Furyk, nuevo capitán estadounidense de la Ryder Cup

No es Tiger Woods, sino Jim Furyk. La PGA de América ha anunciado este viernes al capitán del equipo estadounidense para la Ryder Cup de 2027, la edición del centenario que se celebrará en el campo irlandés de Adare Manor. El elegido ha sido Furyk, de 55 años, una vez que quedó descartada la primera opción, Tiger, después de su reciente accidente de tráfico y su retiro temporal del golf.

Estados Unidos buscaba un golpe de efecto con el deseado nombramiento de Woods para sanar el durísimo golpe que supuso la derrota frente a Europa en la pasada Ryder de Nueva York por 13-15. El conjunto capitaneado por Luke Donald arrasó al equipo de Keegan Bradley en las dos primeras jornadas pese a un ambiente muy encendido en contra y los locales solo se acercaron en un domingo al ataque. Bradley pagó una mala preparación del campo y todos los focos apuntaron a Tiger como el salvador de un grupo en horas bajas. Pero los problemas personales del ganador de 15 grandes le han borrado del mapa y en el cargo repetirá Furyk, vencedor del US Open de 2003, ganador de 17 torneos en el PGA Tour y que ya fue capitán estadounidense en la Ryder de París 2018. EE UU cayó también en Le Golf National, por 17,5 a 10,5.

Europa manda con puño de hierro en el historial reciente de la Ryder con seis victorias en las ocho últimas ediciones, y Estados Unidos no vence en suelo europeo desde 1993. Furyk buscará cambiar el guion después de ser el capitán vencedor en la Presidents Cup de 2024 y asistente de Bradley en Nueva York. Enfrente, Donald tiene el reto de ser el primer capitán con tres victorias seguidas en la gran competición bienal del golf.