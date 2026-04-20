El único valor seguro de LIV es Jon Rahm

En mitad de la tormenta, el faro es Jon Rahm. Los días más convulsos en la corta historia de LIV, la liga saudí de golf que busca inversores de cara a la próxima temporada ante el cierre de la financiación del Fondo Soberano de Arabia, los ha cerrado el jugador español con una rotunda victoria en la cita de México. Después de su discreto Masters de Augusta (38º clasificado), el golfista vasco dio otro puñetazo sobre la mesa para imponerse en el campo de Chapultepec con 21 golpes bajo el par, seis de ventaja sobre David Puig y siete sobre Josele Ballester, un triplete español inédito en la liga y un podio de la misma nacionalidad que no se repetía desde el estreno de la competición en Londres en junio de 2022, entonces con los sudafricanos Schwartzel, Du Plessis y Grace. Y con otra particularidad: Rahm, Puig y Ballester se han forjado en la Universidad de Arizona, vivero del golf amateur español.

Rahm es el único valor seguro de una liga saudí que ahora navega entre tinieblas. El PIF ha decidido dirigir el dinero que brota del petróleo en otras direcciones (Mundial de fútbol de 2034 y el tenis) y en los despachos se buscan inversores “como locos”, según el CEO, Scott O’Neil. Es hora de vender un negocio económicamente deficitario (más de 1.460 millones de dólares de pérdidas en las tres primeras temporadas), con poco seguimiento en Estados Unidos y escasa relevancia deportiva. El gancho de Jon Rahm es hoy por hoy la mejor carta de presentación a la hora de descolgar el teléfono a la caza de patrocinadores.

Segundo, segundo, primero, quinto, segundo y primero. La secuencia de resultados de Rahm este curso en LIV da continuidad a su final de la temporada pasada y robustece su figura como el amo y señor de la liga saudí. Ganador de la clasificación individual los dos cursos anteriores, en este suma ya más puntos como líder (779) que el segundo, Bryson DeChambeau (476), y el tercero, Thomas Detry (251), juntos, y sube hasta el 20º puesto en el ranking mundial.

Apenas el estadounidense, que no jugó la última jornada en México por lesión, puede hacerle sombra en cuanto a resultados y poder mediático, pero no en regularidad en la élite. DeChambeau termina contrato a final de ese año y no parece que en tiempos de recortes pueda negociar un gran acuerdo. El mejor póster de LIV es Rahm, unido a la liga hasta 2028 después de firmar en 2023 un pacto por 300 millones de dólares más una participación en su equipo, Legion XIII. Fue el último gran fichaje de una liga que desde entonces ha situado el foco en jóvenes que dan el salto como Josele Ballester.

Rahm partió la última ronda en Chapultepec con dos golpes de ventaja y abrochó el triunfo con un inicio arrollador en el que dejó un golpe para la videoteca, un drive a 302 kilómetros por hora en el par cuatro del hoyo tres, 357 metros que se comió con un solo golpe para dejar la bola a pocos palmos para el eagle. Fue el portazo a los aspirantes que subían y bajaban en la tabla. Siempre se mantenía en las nubes Rahm, un metrónomo a quien LIV se le queda pequeña. En 31 torneos suma 30 top ten y 21 puestos entre los cinco primeros, un porcentaje sin comparación que contrasta con su menor desempeño en los grandes. En Augusta volvió a amanecer el domingo con “cero opciones” de luchar por la victoria y terminó su ronda antes de que los líderes partieran. De ser uno más al número uno en LIV a la espera del próximo grande, el Campeonato de la PGA del 14 al 17 de mayo. Hasta entonces la liga seguirá con su búsqueda de financiación, consciente de que las acciones que mejor cotizan son las de Jon Rahm.

Clasificación de LIV México.