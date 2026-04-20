Alcaraz, Sabalenka y Lamine Yamal, coronados en los Premios Laureus en Madrid

En el engalanado corazón de Madrid, ante los flashes que rebotan y se expanden por los tragaluces del Palacio de Cibeles, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka han recibido este lunes el Premio Laureus a mejores deportistas, hombre y mujer, del pasado año.

El murciano, 22 años, ganador de Roland Garros, US Open y otros seis torneos del circuito ATP en 2025, se ha impuesto en categoría masculina a Marc Márquez (España, motociclismo), Mondo Duplantis (Suecia, atletismo), Tadej Pogacar (Eslovenia, ciclismo), Jannik Sinner (Italia, tenis) y Ousmane Dembélé (Francia, fútbol). La bielorrusa, indiscutible número 1 del ranking WTA a sus 27 años, ha sido la elegida en categoría femenina por delante de Aitana Bonmatí (España, fútbol), Katie Ledecky (EE UU, natación), Sydney McLaughlin-Levrone (EE UU, atletismo), Faith Kipyegon (Kenia, atletismo) y Melissa Jefferson-Wooden (EE UU, atletismo).

“Es un honor para mí recibir un premio como este”, reconoció Alcaraz tras una gala conducida por la esquiadora Eileen Gu, campeona olímpica en la modalidad de medio tubo durante los Juegos de Milán-Cortina 2026, y Novak Djokovic, leyenda de la raqueta que, pese a llevar varios días en la capital española —acompañó a Luka Doncic el pasado jueves para presenciar in situ el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Estrella Roja—, ya ha confirmado que no jugará el Mutua Madrid Open que arranca esta semana por la lesión en el hombro que arrastra desde Indian Wells.

Tampoco se vestirá de corto en la Caja Mágica Alcaraz, quien a su llegada a Cibeles comenzó a firmar autógrafos, siempre sonriente, con una aparatosa férula blanca en su muñeca derecha, la misma que le obligó a retirarse la semana pasada del Conde de Godó y que, “más seria” de lo que en un principio cabía imaginar, ha convertido en una incógnita su presencia en la última parada de la gira de arcilla, Roland Garros, Grand Slam que ha conquistado en las dos últimas ediciones y que comienza en París el próximo 18 de mayo.

Alcaraz sujeta con la muñeca lastimada el premio Laureus en Madrid. Isabel Infantes (REUTERS)

“No puedo decir un plazo [para regresar a las pistas] porque al final si lo hago, luego puedo volver antes o después. No lo sabemos hasta el momento, pero sí que puedo decir que haremos todo lo que esté en nuestra mano para estar lo mejor posible cuanto antes. Nos queda una prueba que será determinante”, declaró el murciano en la alfombra roja, donde le acompañaron sus padres, su representante, Albert Molina, su entrenador, Samuel López, y su fisioterapeuta, Albert Lledo. “Tengo, si Dios quiere, una carrera muy larga por delante y forzar en este Roland Garros me puede perjudicar mucho en el futuro. Vamos a esperar a ver qué sale en la prueba, pero sí que puedo decir que prefiero volver un poquito más tarde y bien que volver pronto, corriendo, y mal”.

Antes, en una ciudad que vibra estos días en mangas de camisa, soleada y con el polen flotando, la alfombra roja de Cibeles había recibido, uno a uno, a los más rutilantes astros de unos Laureus cada vez más futbolizados: Lamine Yamal, Cafú, Xavi Hernández, Toni Kroos, Luis Figo, Ruud Gullit, Leonardo Bonucci, Marcel Desailly, Emilio Butragueño y Óscar de Marcos acapararon focos en una pasarela por la que también desfilaron Simone Biles, Jannik Sinner, Ana Peleteiro o Arturo Coello, y donde también firmó autógrafos, como una estrella más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El galardón a mejor equipo del curso fue a parar al Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martínez, vencedor de la Liga de Campeones y de los otros cinco títulos a los que aspiraba durante la temporada. El premio a revelación del año cayó en manos del británico Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1; mientras que la estatuilla al mejor regreso de la temporada se entregó al norirlandés Rory McIlroy, ganador del Masters de Augusta tras una década de sinsabores. Lamine Yamal recogió el premio a mejor deportista joven del año, mientras que Toni Kroos, Nadia Comaneci, Chloe Kim, Gabriel Araújo y la fundación Fútbol Más completaron la lista de galardonados.