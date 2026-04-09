Rafa Nadal descubre en el Masters de Augusta un mundo sin móviles

Rafa Nadal está rodeado de miles de personas y nadie le pide una foto. Solo puede suceder en el Masters de Augusta, el templo del golf donde está prohibido entrar con teléfonos móviles. El extenista es un aficionado más este jueves entre la multitud que inunda la primera jornada, acompañado en cada paso de su bautismo en el torneo por Ana Patricia Botín, presidenta del Grupo Santander y la única española y una de las pocas mujeres en el mundo que es socia del exclusivo club de Augusta National. Le faltan ojos al campeón de 22 grandes para abarcar la inmensidad de Augusta y piernas para visitar todos los rincones que tantas veces ha visto por televisión. Saluda a Sergio García y planea seguir poco después el partido de Jon Rahm. Se para junto a Tommy Fleetwood. Pasea por Amen Corner. Conoce la casa club a la sombra de su famoso árbol.

Un universo nuevo se abre ante Nadal, que alimenta así su pasión por un deporte del que es un gran aficionado y que practica con frecuencia. Ya había jugado alguna ronda de prácticas con García y con Rahm previa a algún torneo, y el pasado año se estrenó con los palos en Augusta invitado también por Ana Botín en una semana diferente al torneo. Completó entonces dos vueltas al campo y firmó unos más que decentes 80 golpes.

En el golf ha encontrado Nadal la posibilidad de seguir compitiendo fuera del tenis en una disciplina que no resulta agresiva para los problemas en el pie que arrastró durante su carrera. “Fue una vía de escape positiva”, contó recientemente, “también por jugar en la naturaleza y porque es una forma de estar con las personas que quieres, te permite disfrutar de la calma y hablar mientras juegas. El golf es el único deporte en el que puedes pasarlo bien con personas de diferente nivel”.

Su enganche a los 18 hoyos le ha animado a crear un circuito solidario de golf, con paradas en Murcia, Santander, Madrid y Girona, a beneficio de su Fundación y que presentó el pasado febrero. “Es una iniciativa personal debido al gran amor que tengo por el golf”, afirmó.

Nadal señala a Tiger Woods como su único ídolo deportivo, mantiene una buena relación personal con varios golfistas españoles y se declara seguidor del actual campeón del Masters, el norirlandés Rory McIlroy. Su victoria el año pasado en Augusta, con la que completaba la colección de los cuatro grandes, agitó sentimentalmente al balear. “Sinceramente, estuve llorando en casa cuando ganó. Me emocionó muchísimo, he sufrido mucho con él”, dijo Nadal en una entrevista en la CNN; “me encanta Rory, lo admiro como deportista y como persona y tenía muchas ganas de que ganara. Se lo merecía”.

La leyenda del tenis se une en el Masters a una serie de grandes figuras del deporte español que han pisado la pradera de Georgia, como Pau Gasol y Rudy Fernández. Igual que el exbaloncestista, también acudió el año pasado Roger Federer. Augusta enamora a primera vista.