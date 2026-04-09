Sin Tiger ni Mickelson, el Masters de Augusta vive el fin de una era

La cena de los campeones en el Masters de Augusta de 2026, en una imagen del torneo.

Por primera vez desde 1994, ninguno de los dos históricos golfistas disputa el torneo, con Scheffler, McIlroy, Rahm y DeChambeau entre los favoritos

Dos ausencias escriben el fin de una era. Por primera vez desde 1994, ni Tiger Woods ni Phil Mickelson juegan el Masters de Augusta. Ninguno aparece en la tradicional foto de la cena de los campeones, esta vez servida por Rory McIlroy como el actual dueño de la chaqueta verde. Tiger, de 50 años, se ha alejado temporalmente del golf después de su último accidente de tráfico y busca ayuda para salvar a la persona antes que al jugador. Mickelson, de 55, maneja un problema de salud familiar y solo ha disputado este año uno de los cinco torneos de LIV. Sin ellos, este Masters que cumple su 90ª edición no es lo mismo. En esa foto de familia faltan dos leyendas.

“Son dos de los más grandes campeones que el golf ha visto”, comenta McIlroy en homenaje a los reyes caídos. Tiger coleccionó cinco chaquetas verdes (1997, 2001, 2002, 2005 y 2019), solo una menos que el récord de Jack Nicklaus, y dejó su histórica huella en 26 Masters disputados (95 grandes). Con su triunfo en 2001, este miércoles hace 25 años, cerró el Tiger Slam al convertirse en el campeón de los cuatro majors al mismo tiempo. El Tigre le envió un mensaje a Rory para disculparse por no acudir al cónclave de los ganadores.

Mickelson, tres veces campeón (2004, 2006 y 2010), ha competido en 32 ocasiones (129 grandes) en el campo más famoso del mundo y es el ganador de más edad en el Grand Slam (50 años y 11 meses en el PGA de 2021). “Son iconos por lo que han hecho en el campo y por su forma de ser”, dice Jon Rahm. “Tiger tenía un carisma especial, como Seve”, añade José María Olazabal.

El sol alumbra un Masters sin previsión de lluvia por primera vez en muchísimo tiempo. El calor promete un campo de greens firmes y marcadores ajustados por la dificultad de posar la bola cerca del hoyo y contenerla ante la rapidez de los putts. “Será lo que Augusta quiera”, explica el sabio Olazabal, quien a los 60 años y en su 37º Masters (97 grandes en la maleta) conoce mejor que nadie las trampas del trazado de Georgia, tan bello a la vista como desquiciante puede ser para el ánimo.

“He estado deseando toda mi vida que empiece el Masters y ahora no quiero que llegue”, dijo McIlroy, consciente de que a partir de este jueves (de 15.00 a 1.30 en Movistar Golf) comienza a despedirse de la chaqueta verde con la que completó el museo de los cuatro grandes, a no ser que repita título. El doblete no lo firma nadie desde Tiger en 2001-2002 y la competencia es extrema. El número uno, Scottie Scheffler, aterriza después de ser padre por segunda vez y sin el mazo con el que dominó el golf a comienzos de la temporada pasada. Solo le contempla este curso una victoria, en el American Express, aunque entra por la puerta de Augusta en el trono mundial por quinto año seguido, una racha imperial que iguala las rachas de (quién si no) Tiger en 2000-04 y 2006-2010.

Tiger Woods viste a Phil Mickelson con la chaqueta verde en 2006. AP

Scheffler persigue vestirse por tercera vez con una chaqueta verde que el inglés Justin Rose ha acariciado con los dedos. Un segundo puesto en 2015 tras Jordan Spieth, un desempate perdido en 2017 ante Sergio García y un nuevo cara o cruz con derrota el año pasado frente a McIlroy no impiden que a los 45 años siga soñando.

Bryson DeChambeau se siente llamado por el destino. Sexto y quinto en las dos pasadas primaveras, ha celebrado los dos últimos torneos de LIV y se presenta con el juego afiladísimo, hambre de gloria y la lección bien aprendida de no creerse por encima de este campo. El estadounidense y Rahm son las dos grandes estrellas que lideran una representación de 10 golfistas de LIV entre los 91 concursantes en este Masters. Les acompañan Sergio García, Hatton, Dustin Johnson, McKibbin, Carlos Ortiz, Schwartzel, Cameron Smith y Bubba Watson. De la fila salieron Brooks Koepka y Patrick Reed, dos golfistas que tomaron el camino de regreso de LIV a los circuitos tradicionales.

Un puñado de aspirantes pujan por la eternidad en el Masters que añora a Tiger y Mickelson.

Grupos y horarios José María Olazabal sale con Rasmus Neergaard-Petersen y Aldrich Potgieter a las 14.02, hora peninsular española, Movistar Golf. Rory McIlroy con Cameron Young y Mason Howell, 16.31. Sergio García con Rai Aaron y Jacob Bridgeman, 18.27. Jon Rahm con Chris Gotterup y Ludvig Aberg a las 19.08. Scottie Scheffler con Robert MacIntyre y Gary Woodland a las 19.44.

Grupos y horarios de salida.