Las zapatillas de Nike del número uno mundial, Scottie Scheffler, que homenajean a Seve

La presencia de Seve se respira cada abril en Augusta. Le recuerdan los golfistas españoles, acompañados en la ronda de prácticas por el mexicano Carlos Ortiz, que agradece a Olazabal sus consejos de sabio. Le revive Jon Rahm, que ganó la chaqueta verde de 2023 un 9 de abril, el día de nacimiento del genio cántabro, y que al año siguiente fue anfitrión en la cena de los campeones en la misma hoja del calendario. “Yo miraba a la izquierda y estaban Tom Watson y Jack Nicklaus, y un par de lugares más allá Tiger Woods. Delante, Gary Player y Nick Faldo. Fue un 9 de abril que hubiera sido el cumpleaños de Seve y eso lo hizo más emotivo. Todos esos grandes habían pasado tiempo con Seve, comenzando por Olazabal, y todos contaban historias sobre él y sobre la Ryder”, rebobinaba este martes.

Y homenajea también a Seve el número uno del mundo, Scottie Scheffler, con unas zapatillas especiales. Seve lució en el Masters de 1986 un doble símbolo de Nike en su visera para hacer más visible la marca cuando luchaba por la victoria (fue cuarto y ganó Jack Nicklaus) y para tapar el logo del Masters, y el estadounidense se ha entrenado con unas zapatillas blancas con esa misma imagen. Seve sigue siendo eterno.

“Esta versión es un homenaje a la magistral improvisación de Seve hace 40 años”, ha comentado Nike en su página web.

Javier Ballesteros, hijo mayor de Seve, también ha compartido en las redes sociales una imagen del centro de Nike en Augusta en la que las viseras con el doble logo de 1986 aparecen en las estanterías de la marca y en medio luce enmarcada una imagen de Seve golpeando desde un árbol. Debajo de la foto, una frase: “No problema”.