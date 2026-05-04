Bolaños demanda a Aldama por acusarle de soborno y pide 70.000 euros

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha interpuesto una demanda contra el empresario Víctor de Aldama, señalado como presunto conseguidor del caso Koldo, por vulnerar su derecho al honor. La acción responde a las declaraciones realizadas por Aldama en televisión y redes sociales, donde afirmó que el ministro intentó sobornarle y “comprar su silencio”. La denuncia se presentó el pasado jueves ante la sección civil del Tribunal de Instancia de Madrid y se produce en pleno juicio de la trama de las mascarillas en el que se interroga al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Bolaños reclama a Aldama 70.000 euros en concepto de daños y perjuicios, además de las costas del proceso. El escrito, adelantado por elDiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya que el ministro busca “condenar las falsedades que el demandado está difundiendo en medios de comunicación y redes sociales sin prueba ni fundamento alguno”.

Bolaños ha confirmado este lunes en rueda de prensa la presentación de la demanda y ha asegurado que “no conoce de nada a Aldama” y que “no ha hablado con él en su vida”. “Ante difamaciones tan groseras y mentiras tan burdas, la seriedad de nuestro Estado de derecho y de nuestro sistema judicial. Ahora serán los tribunales quienes tengan que tramitar las acciones legales que he interpuesto”, ha señalado. Víctor de Aldama dijo el pasado mes de febrero en Telemadrid en referencia a Bolaños que el ministro le contactó para “silenciarle y sobornarle de alguna manera”, el comisionista aseguró que el ministro quería “pagarle una cantidad muy alta”. El titular de Justicia reclama a Aldama que rectifique y deje de realizar este tipo de afirmaciones por cualquier vía, ya sea en medios de comunicación o por internet.

El escrito reitera que el ministro “no ha tenido relación alguna ni con Aldama, ni con su responsable de comunicación, Ramón Bermejo” y añade que Bolaños ni siquiera tiene sus números de teléfono. El titular de Justicia señala que “previsiblemente” Aldama alegará lo contrario y aportará una fotografía tomada en 2019 en la que aparece Bolaños en el cumpleaños del entonces ministro José Luis Ábalos, que se celebró en un restaurante propiedad del comisionista. El texto señala que “en la fotografía ni siquiera aparece Aldama” y dice: “Sostener que dos personas se conocen simplemente por haber asistido a una fiesta multitudinaria, a la que asistieron decenas de personas, organizada por un tercero es un argumento tan pobre que no merece consideración”.

Bolaños recuerda además que Aldama reconoció en 2024 “no conocerle de nada” en una entrevista radiofónica, antes de acusarle en varios programas de televisión y en sus redes sociales del intento de soborno. La demanda considera que esta contradicción es “tan evidente que no deja lugar a dudas acerca de la falsedad de todo su relato y dinamita por completo la ya exigua credibilidad del demandado”.