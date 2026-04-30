El Gobierno se revuelve contra las “mentiras” de Aldama pero cree que no tendrán consecuencias porque no aporta ninguna prueba

En el Gobierno y el PSOE se siguió con profunda indignación una jornada decisiva en el juicio del caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo. Durante cuatro horas, el principal corruptor confeso del caso, Víctor de Aldama, no se limitó a señalar a los dos principales imputados, José Luis Ábalos y Koldo García, sino que trató de implicar en todo momento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y apuntar a una financiación ilegal del PSOE.

Sánchez no está citado ni como testigo en el caso y el principal partido del Gobierno tampoco está de momento investigado por financiación ilegal. Pero Aldama intentó una y otra vez apuntalar esas dos ideas y en el Gobierno y el PSOE se instaló un enfado notable no solo con el comisionista sino también con el fiscal del caso, Álvaro Luzón, y con el propio tribunal, por permitir que Aldama lanzara durante casi cuatro horas estas acusaciones que no están siendo juzgadas en este caso y que según los socialistas son “mentiras” lanzadas con interés político para perjudicar a Sánchez. Los socialistas insisten en que Aldama tiene derecho a mentir ante el tribunal, porque va en calidad de imputado, y no de testigo, y no le dan ninguna credibilidad a sus palabras.

“La semana pasada vimos cómo en el caso Kitchen el tribunal no permitía a la acusación particular del PSOE preguntar casi nada a Mariano Rajoy, la presidenta cortaba las preguntas con el argumento de que no estaban relacionadas con la causa investigada, y aquí no se ha hecho nada parecido, es indignante”, señalaba un dirigente. “No existe financiación ilegal en el PSOE, solo existen las mentiras de Aldama”, apuntaban los socialistas en un comunicado oficial del partido.

Aldama apuntó directamente a Sánchez. “Si hay una jerarquía, y yo obviamente estoy en la banda organizada, criminal, el señor presidente está en el escalafón uno; el señor Ábalos, en el dos; el señor Koldo García, en el tres, y yo, en el cuatro”, dijo el comisionista en el Supremo. Cuando le preguntaron cómo sabía de esa participación de Sánchez, alegó que Koldo le había dado a entender que tenían una relación muy estrecha y conocía todo. “No ha ofrecido una sola prueba de nada, lo máximo a lo que ha llegado es que Koldo le dijo que Sánchez sabía. ¿Y gracias a eso este señor salió de prisión porque según la fiscalía estaba dispuesto a aportar pruebas definitivas? ¡Es increíble!“, se indignaba otro miembro del Gobierno.

Todos los miembros del Ejecutivo consultados cargan contra Aldama, pero confían en que sus acusaciones no llegarán a ningún lado y tampoco tendrán más coste político más allá del que ya ha supuesto este caso, que realmente estuvo cerca de hacer caer al Gobierno, sobre todo tras la entrada en prisión de Santos Cerdán. “Ya sabemos que aquí hay tres golfos, Ábalos, Cerdán y Koldo, pero no ha salido ninguna prueba real de financiación ilegal ni de implicación del presidente. Todo son palabras de Aldama sin ninguna prueba. Es un horror, pero no lleva a ninguna parte”, señala otro miembro del Ejecutivo.

Las miradas están puestas en la fiscalía porque fue la que pactó con Aldama para que les diera pruebas de este caso a cambio de su salida de prisión, donde estaba por su implicación en otro escándalo, un fraude de más de 200 millones de euros con hidrocarburos. “Aldama se ha paseado por todos los platós diciendo que tenía pruebas definitivas contra el presidente del Gobierno y contra la cúpula del PSOE. Y cuando llega ante el Supremo solo es capaz de lanzar injurias y habladurías. Está claro que es un mentiroso. El ”menuda inventada" de Sánchez cada vez tiene más sentido", dice otro miembro del Ejecutivo en referencia a las primeras palabras de Sánchez en noviembre de 2024, cuando Aldama lanzó las primeras acusaciones contra él. Sánchez entonces dice de Aldama que “su estrategia de defensa es la mentira” y esa sigue siendo la línea oficial en el PSOE al hablar del comisionista.

“Estamos ante una estrategia conocida en su derecho de defensa. El engaño es su principal herramienta, señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos”, señala la nota oficial del partido como respuesta a la declaración de Aldama. El PSOE anuncia además que volverá a solicitar amparo al Supremo para que actúe frente a estas “injurias”. “Lo volveremos a hacer. No vamos a permitir que se nos difame impunemente. No existe financiación ilegal en el PSOE, solo existen las mentiras de Aldama”, rematan los socialistas, que ofrecen total colaboración con la justicia para resolver cualquier duda que planteen estas acusaciones. “El PSOE ha actuado con tolerancia cero. Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo, el PSOE es tajante. No aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas b sobresueldos o sentencias firmes por corrupción”, termina el texto.