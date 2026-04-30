Koldo García, sobre cómo conoció a Aldama: “Yo no dudaba en llamar a quien hiciera falta para resolver un problema”

En la sesión de este jueves del juicio por la trama de las mascarillas en el Supremo, el exasesor de José Luis Ábalos ha asegurado que conoció al empresario gracias a su hermano, Rubén de Aldama

Tras las declaraciones del empresario Víctor de Aldama en la jornada del juicio por el ‘caso mascarillas’ en el Tribunal Supremo del miércoles 29 de abril, este jueves se ha sentado en el banquillo, Koldo García, y después lo hará José Luis Ábalos. García ha explicado que conoció al empresario a través de su hermano, Rubén de Aldama, un escolta con el que había coincidido por cuestiones de trabajo.