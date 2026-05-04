Cabo Verde no deja desembarcar a los casi 150 pasajeros del crucero en el que han muerto tres personas por hantavirus

El crucero MV Hondius, que partió el 20 de marzo de Tierra del Fuego con unos 150 pasajeros, según la agencia Reuters, se encuentra en estos momentos frente a las costas de Cabo Verde. Tres pasajeros han muerto por un posible brote de hantavirus, según ha informado la Organización Mundial de la Salud (OMS). La naviera, Oceanwide Expeditions, ha confirmado este lunes por mañana que las autoridades locales “no han concedido todavía autorización para desembarcar a los pasajeros que requieren atención médica ni para colaborar en la realización de pruebas médicas”. Además de los tres fallecidos, hay una persona de nacionalidad británica ingresada “en estado crítico” en la unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo y dos miembros de la tripulación “que necesitan atención médica urgente”, según un comunicado de la naviera. La naviera no aclara de momento qué está ocurriendo con el resto del pasaje.

Sanitarios caboverdianos “sí han visitado el buque para evaluar el estado de las dos personas que presentan síntomas”. Según la empresa, “no se ha tomado una decisión respecto al traslado de estas personas a un centro médico en Cabo Verde”. Oceanwide Expeditions indica además que Países Bajos, país de origen de la empresa, está intentando organizar el regreso de las dos personas con síntomas a bordo del buque.

La OMS ha dicho este lunes que “el riesgo para el gran público es bajo. No hay necesidad de entrar en pánico ni de imponer restricciones a los viajes”, señala el organismo en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores de Países Bajos ha confirmado la muerte de dos ciudadanos neerlandeses, y dice no haber recibido por ahora “solicitudes de asistencia consular por parte de pasajeros neerlandeses a bordo”. Al tratarse de un barco con su pabellón, los Países Bajos coordinan la asistencia consular para los pasajeros, “incluso para aquellos que no tienen la nacionalidad neerlandesa”, explican sus portavoces. Del mismo modo, la prestación de servicios consulares individuales y la comunicación al respecto “son responsabilidad de cada país para con sus propios ciudadanos”, concluyen.

La OMS ha confirmado la infección por hantavirus en al menos uno de los casos y hay otros cinco sospechosos. “Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación. También está en curso la secuenciación del virus”, ha indicado la OMS en un mensaje en la red social X (antes Twitter).

Con síntomas parecidos a la gripe, el virus hanta se transmite habitualmente por el contacto a través de la saliva, las heces y la orina de ratones infectados. También puede transmitirse por la mordedura o el arañazo de un roedor, aunque esto es poco frecuente. Según el diario argentino La Nación, en Argentina, durante 2025, se confirmaron 22 muertes por hantavirus y hace semanas se decretó una alerta sanitaria a nivel nacional.

Los hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves e incluso la muerte. Estos microorganismos pueden provocar enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, ambas potencialmente mortales. Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el 38% de las personas que desarrollan síntomas respiratorios pueden fallecer a causa de la enfermedad.

No hay un tratamiento dirigido contra la infección por hantavirus. El abordaje terapéutico se centra en reposo, hidratación y fármacos para paliar los síntomas. En aquellas personas que desarrollan el síndrome pulmonar por hantavirus, pueden presentar problemas respiratorios y requerir ventilación asistida, como la intubación. Los pacientes con el cuadro hemorrágico y afectación renal es posible que requieran diálisis para eliminar las toxinas de la sangre.