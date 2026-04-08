El otro Masters del ‘aita’ Jon Rahm: la desconexión mental gracias a sus tres hijos

El golfista vasco afirma que compartir el torneo con su familia le ayuda a despejar la mente después de una ronda, como en los dos grandes que ha ganado

El Masters de Augusta es especial también por tradiciones como el concurso de los pares tres, un pequeño torneo de hoyos cortos en el que los golfistas pueden participar acompañados de sus familiares, habitualmente sus parejas e hijos vestidos con los famosos monos blancos de los caddies. El concurso se disputa el miércoles por la tarde previo al comienzo de la competición y deja imágenes entrañables y muy diferentes a las que suele ofrecer un grande y el deporte de alto nivel.

Por ejemplo, Sergio García acompañado de sus hijos, Azalea y Enzo, que demuestran un buen toque para el putt. Y Jon Rahm con tres pequeños, Kepa, Eneko y Alaia, de cinco, tres y un año, respectivamente. “Aita”, llaman los muchachos a su padre durante esta ronda festiva, y se comunican a continuación en inglés. “Esto se disfruta mucho”, cuenta después Jon, “aunque es un esfuerzo con los tres pequeños, con cinco y tres años y la más pequeña sin siesta. Aún no entienden qué está pasando, son muy pequeños para entender las reglas del golf y mayormente tengo que estar pendiente de que no se me caigan al agua porque alguna vez me da miedo. Es muy divertido aparte de eso. Tener un día así en un evento tan importante es especial. Son imágenes que tenemos de por vida. En casa tenemos fotos de cada año y vemos cómo va creciendo la familia”.

Rahm con su mujer, Kelley, y su hija Alaia. Ashley Landis (AP)

Estar acompañado durante la semana del Masters por su mujer, Kelley, y por sus tres hijos ayuda a Rahm a desconectar mentalmente cuando llega a casa después de cada vuelta de golf, independientemente de si el resultado ha sido mejor o peor. “Me ayuda mucho en los dos casos. Si juegas mal, da igual. Y si juegas bien, también da igual. Es lo que me pasaba en el US Open y en el Masters, que llegaba a casa y si no se habían dormido les daba exactamente igual, solo querían que les bañase, les pusiese el pijama y a la cama a leerles los dos cuentos como hacemos en casa. Los niños tienen una capacidad de hacerte desconectar de lo que es el deporte y volver a la realidad. A mí me viene muy bien”, comenta el golfista vasco en referencia a esa ayuda mental que le llevó a conquistar sus dos grandes, el Abierto estadounidense de 2021 y la chaqueta verde en 2023.

El tercer laurel lo busca Rahm a partir de este jueves, y no considera que su triunfo de hace tres años le otorgue una ventaja significativa. “Hay que hacerlo otra vez. Si has llegado a la cima del Everest y vuelves a bajar, hay que subir otra vez. Lo que hayas hecho no vas a poder hacerlo igual, hay que buscar otra manera de hacerlo. Es como una adivinanza compleja. Sabes que lo puedes hacer pero hay que hacerlo”, desgrana.

Eso sí, cuando vuelva a casa será el aita, porque sus hijos aún no son conscientes de que su padre es uno de los mejores golfistas del mundo. “No tienen ni idea. Kepa me sigue preguntando por qué firmo banderas. No tienen el concepto del mundo en el que vivimos”, cuenta Rahm.