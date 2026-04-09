Quantum Pacific amplía su presencia en el deporte español con la compra del equipo de vela de SailGP

La compra por unos 55 millones de euros de Los Gallos se une a la participación del fondo de inversión del israelí Idan Ofer en el Atlético de Madrid y en el equipo ciclista Movistar

Idan Ofer es un armador israelí con casa, jardín y bicicleta en La Moraleja (Madrid) que ha unido a su flota de gigantescos petroleros y cargueros con base en Singapur un catamarán de 50 pies (unos 17 metros) con foils, un pequeño bólido de las aguas con el que una tripulación española compite en las carreras de SailGP, la llamada F1 del mar. La compra de Los Gallos, anunciada hoy jueves, convierte a Quantum Pacific, el fondo de inversión de Ofer, en uno de los mayores actores del deporte español. Quantum Pacific posee también más de la cuarta parte de las acciones del Atlético de Madrid, club del que es el segundo mayor accionista tras el fondo neoyorquino Apollo que recientemente compró la participación de Miguel Ángel Gil Marín, y un 43% de Abarca, la sociedad que gestiona el equipo ciclista Movistar. Su radio de acción se alarga hasta Portugal, donde posee el 85% del FC Famalicão, equipo de Primera División.

El precio de la operación no se ha hecho público, aunque Toni Alquézar, que continuará como CEO del equipo español liderado por los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel, señala que está en la línea de las últimas compras llevadas a cabo en SailGP, la competición creada hace media docena de años por el dueño de Oracle, Larry Ellison. La última venta anunciada fue la del Rockwool Dinamarca por el que pagó 60 millones de dólares (unos 55 millones de euros al cambio actual) el grupo norteamericano American Magic, del millonario Doug DeVos, propietario del Orlando Magic de la NBA. “El valor de las franquicias de SailGP se ha multiplicado por tres o cuatro en los dos últimos años”, señala Alquézar, que da un valor histórico a la operación. “Pocas veces se ve que grupos internacionales hagan apuestas tan fuertes por el deporte español. Esto nos garantiza la continuidad y el crecimiento, pues Quantum se lo plantea como una inversión a largo plazo con ambición para crecer”.

Hasta ahora el equipo español pagaba una cuota anual por el derecho de competir a SailGP, dueña de los barcos, de la competición e inicialmente de los equipos. Poco a poco los equipos fueron siendo adquiridos por grupos de inversores atraídos tanto por el valor deportivo de la única gran competición internacional de vela que se alarga durante un años y se disputa en todo el mundo como por su valor para las relaciones sociales, similar al de los grandes premios de Fórmula 1 o los grandes torneos de golf, como el Masters que se disputa esta semana. En la sexta temporada de SailGP, 13 países compiten en 12 regatas de enero a octubre. La próxima se disputará este fin de semana en Río de Janeiro. Las tres primeras temporadas la victoria se la llevó Australia. La cuarta la ganaron Los Gallos. La quinta, el Reino Unido. Después de celebrarse varios años en Cádiz, SailGP, representada por su cara más visibles, la de Russell Coutts, campeón olímpico neozelandés y ganador de tres Copas de América, llegó recientemente a un acuerdo con la Generalitat valenciana para celebrar regatas los tres próximos años.

Los Gallos son el 12º equipo que ha encontrado comprador después de unos años en los que las ventas de SailGP ocupaban espacio en las páginas de vida social de los periódicos, ya que algunos famosos ajenos al mundo de la vela decidieron invertir visto cómo SailGP está ganando terreno en lo que sus ejecutivos describen como el mercado híbrido entre el estilo de vida y los deportes de experiencia. Un deporte de nicho con regatas en Saint Tropez, Abu Dabi o Dubái, que busca exclusividad en el público presencial, con entradas muy cotizadas. Gradas en las que ver y ser visto.

Después de la venta de Los Gallos ya solo queda en propiedad de SailGP el equipo de Nueva Zelanda.

Hace dos años, el equipo italiano fue adquirido por la firma de inversión dirigida por mujeres Muse Capital, con una valoración de 45 millones de dólares, en un consorcio que incluye a la actriz de Hollywood Anne Hathaway. El antiguo propietario de los Milwaukee Bucks, Marc Lasry, lideró un grupo que adquirió el equipo estadounidense por 35 millones de dólares. Entre sus inversores se encuentran el ingeniero fundador de Uber, Ryan Mckillen, y su esposa Margaret; el cofundador de Resy, Gary Vaynerchuk; la actriz de Hollywood Issa Rae; el jugador de la NFL DeAndre Hopkins y el boxeador Deontay Wilder. Y el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé compró acciones del equipo francés de SailGP. Ryan Reynolds amplió su creciente cartera deportiva al asociarse con Hugh Jackman —de Deadpool y Lobezno— y ambos se convirtieron en propietarios mayoritarios del equipo australiano.