La Generalitat aportará hasta 10 millones de euros para la celebración del Gran Premio de SailGP en Valencia y Alicante

Los gaditanos jalean al F50 español en uno de los pocos momentos en que voló sobre el agua.

La Generalitat Valenciana dedicará hasta 10 millones de euros para sufragar el 50% del gasto por la celebración este año y los dos siguientes del evento deportivo Spain Sail Grand Prix, la Fórmula 1 del mar, en las ciudades de Valencia y Alicante. La Marina de la capital valenciana acogerá el primer fin de semana de septiembre su primera competición, tomando el testigo de Cádiz, que ha organizado la prueba hasta en cuatro ediciones. El Gobierno valenciano ha anunciado este viernes su contribución económica tras un acuerdo marco con la mercantil F50 League España, que cuenta con la titularidad exclusiva de los derechos del campeonato en el país.

“Es un acontecimiento deportivo con gran impacto mediático y repercusión internacional que dará visibilidad y proyección a las ciudades donde se celebra con el objetivo de atraer turismo y generar alianzas estratégicas”, ha justificado el portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, en el momento del anuncio.

La idea es que la Marina de Valencia acoja la competición durante este año y 2027 y la tercera edición, la de 2028, se dispute en aguas de la ciudad de Alicante. Según el portavoz gubernamental, existe la posibilidad de ampliar el acuerdo a dos años más de competición, alternándose ambas ciudades como sede española.

El otro 50% de lo que costará celebrar la prueba se distribuirá entre los ayuntamientos de Valencia y Alicante, y las diputaciones de las dos provincias implicadas.

En el acuerdo, la Generalitat se compromete a obtener la cesión de las instalaciones, espacios necesarios y permisos para el desarrollo de cada Gran Premio, incluyendo, entre otros, zonas de regata, áreas técnicas, espacios portuarios, áreas de hospitalidad y zonas de público.

SailGP es una compañía propiedad de Larry Ellison, el fundador de Oracle y fanático de la vela de alta velocidad y, precisamente, ganador de la escandalosa Copa del América disputada en Valencia en febrero de 2010. El GP valenciano, que será en 2026 el décimo de los 13 del campeonato por el que pelean 13 catamaranes, se celebrará el 5 y 6 de septiembre.

En esta sexta campaña, la competición arrancó el pasado 17 de enero en Perth (Australia) y tiene su próxima cita en Sídney (Australia). Además, pasará por Río de Janeiro (Brasil), Bermudas, Nueva York (Estados Unidos), Halifax (Canadá), Portsmouth (Reino Unido), Sassnith (Alemania) antes de recalar en València. Después lo hará en Ginebra (Suiza), Dubai y Abu Dabi (Emiratos Árabes).

En el campeonato participan embarcaciones F50, catamaranes de competición de clase única, dotados de tecnología foiling y sistemas de control avanzados, capaces de alcanzar velocidades superiores a los 90 kilómetros por hora. La uniformidad técnica de la flota garantiza que el rendimiento deportivo “dependa exclusivamente de la pericia competitiva de los equipos”.

El equipo español participante, Los Gallos, han celebrado también este acuerdo. “Los Gallos volvemos a casa, y eso siempre es una gran noticia. Valencia es una ciudad icónica, estrechamente ligada al mar a lo largo de su historia marítima”, señaló el pasado martes Diego Botín, regatista y líder del equipo. “La ciudad ha estado muy involucrada desde hace tiempo en grandes eventos de vela, no solo en competiciones de alto nivel, y ofrece las condiciones perfectas para un evento de SailGP de clase mundial. Con la combinación ideal de viento y olas, estamos listos para ofrecer mucha acción. Esperamos ver a todos nuestros aficionados este año y en los años venideros”, añadió.