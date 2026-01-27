Valencia sustituye a Cádiz como sede española del Gran Premio de SailGP

El año comenzó con un crash para el equipo español de SailGP cuando el F50 Victoria capitaneado por Diego Botín rompió la cajuela de la orza y se quedó fuera, y cero puntos, del primer GP del año, en la Perth de Australia de la que todo el mundo está saliendo, pero continúa con un boom de futuro y optimismo al anunciar Toni Alquézar, CEO de Los Gallos, la continuidad del Gran Premio que se celebra en España. Del Atlántico al Mediterráneo. Del Cádiz anfitrión cuatro temporadas que se quedó pequeño a la Valencia ya veterana en grandes competiciones de vela, y anfitriona de la Copa del América de 2007 y 2010. De las tapas del Manteca, lomo de orza, chopitos, gambas, que le robaron el corazón y el estómago al CEO de SailGP, el neozelandés Russell Coutts, a la paella con cosas. O, en palabras de Diego Botín, que estrena bigotito, “de las olas largas, grandes, y la ausencia de marea de la bahía, a las olas de viento típicas del Mediterráneo, más cortas y más altas, y los vientos no son muy fuertes, ideales para los nuevos foils”.

Según fuentes de SailGP, que no quisieron entrar en más detalles, el convenio firmado con valencia es similar al que existió Cádiz, con participación del Ayuntamiento de la ciudad y la Generalitat. Las instituciones valencianas consultadas tampoco aclararon en qué proporción participa cada una ni el monto total de la operación ni confirmaron el lugar exacto de las regatas. “Lo haremos hasta que no tengan una nueva reunión con Coutts”, señalaron. SailGP es una compañía propiedad de Larry Ellison, el fundador de Oracle y fanático de la vela de alta velocidad y, precisamente, ganador de la escandalosa Copa del América disputada en Valencia en febrero de 2010. “Somos el mejor campo de regatas y estamos muy contentos de que apuesten por nosotros”, ha dicho una portavoz del Ayuntamiento presidido por María José Català, del PP.

El GP valenciano, que será en 2026 el décimo de los 13 del campeonato por el que pelean 13 catamaranes, se celebrará el 5 y 6 de septiembre. “Cádiz quería seguir, pero se ha quedado pequeño”, resumió Alquézar al anunciar feliz la decisión de Coutts de elegir la capital valenciana entre las cuatro ciudades con las que negoció, e incluir Valencia en un listado prestigioso de sedes que incluye Sidney, Río de Janeiro, Bermudas, Nueva York, Ginebra, Abu Dabi y Dubái. Aunque el directivo español no quiso precisar el lugar en el que se instalará el campo de regatas, estas –siete y una final—tendrán lugar seguramente en la Marina, el puerto construido tras una inversión millonaria para acoger la Copa del América. “En Valencia tendremos mucha más amplitud para instalar una gran grada portátil que permita a los aficionados estar muy cerca de los barcos. Y estamos negociando para instalar allí la base permanente del equipo español”.

Coutts, recordando que, aunque el equipo español busca un comprador de la franquicia, SailGP es aún el dueño de Los Gallos, subrayó en un comunicado los deseos de Alquézar. “Con su tradición deportiva y sus condiciones de regata de primer nivel, Valencia

se convertirá en el hogar natural de SailGP a medida que sigamos creciendo en España”, dijo el marino neozelandés. “Tras el título de campeón de la temporada cuarta conquistado por España,

está claro que la apasionada y global base de aficionados de este país encaja a la perfección con el crecimiento de nuestra liga, nuestros equipos y nuestros socios”.

La España campeona de la cuarta temporada comenzó la sexta hace 10 días en Perth con cero puntos y sin siquiera poder competir. El viernes 16, en el último entrenamiento, durante una trasluchada (maniobra en la que la popa de la embarcación pasa por donde viene el viento, haciendo que la vela cambie de banda, para cambiar de rumbo a favor del viento) el F50 de Botín sufrió un impacto que dañó el casco, la cajera de la orza y un foil. Los daños en el barco no pudieron ser reparados a tiempo para competir. “Pero para el segundo GP [en Auckland, Nueva Zelanda, el 14 de febrero nos han asegurado que el barco estará perfectamente reparado”, augura Botín. “Todavía están en proceso de investigar bien por qué ha sido, porque no ha sido un caso superclaro y estos barcos tienen mil sensores, todos los

datos y vídeos están registrados, y los equipos de ingenieros están evaluando por lo que ha pasado en nuestro barco en todas las temporadas para encontrar realmente cuál ha sido el origen del problema. Se va a reparar, vamos a estar listos para Nueva Zelanda y espero que no se vuelva a romper”.

Botín asume, obviamente, que Los Gallos han perdido un evento. “No empezamos con muy bien la temporada, pero es una temporada muy larga. Son muchos eventos y ya hemos visto equipos que han conseguido remontar un cero”, explica. “Tenemos mucha confianza. Es la temporada en la que más fuertes nos sentimos, con más posibilidades. Estamos creciendo mucho como equipo”.

La fortaleza que anuncia el conductor cántabro será más necesaria esta temporada, en la que la flota ha aumentado con la llegada del Artemis del magnate del petróleo sueco Torbjörn Törnqvist conducido por el veterano australiano Nathan Outteridge. “Suecia ha entrado muy fuerte. Trece barcos en la línea de salida hacen que sea más difícil hacer finales y sea más importante ser consistentes. Hemos visto que para entrar en finales en los próximos eventos la media de puestos que tienes que hacer en las siete pruebas previas a la final va a ser un poco más alta”, explica Botín. “Vamos a trabajar para hacernos a esa flota que tiene, además, un nivel más similar porque también los equipos que quizá no estaban tan fuertes otras temporadas van mejorando y se han reforzado en el mercado de fichajes. La diferencia va a estar en detalles más pequeños”.