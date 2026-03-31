España - Egipto, en directo: Mosquera y Barrenetxea, las novedades de De la Fuente en el once inicial
Los de De la Fuente juegan su último partido antes del Mundial, que empieza el 11 de junio
La selección española de fútbol afronta su último partido de preparación antes del Mundial que se celebra en poco más de dos meses. La Roja venció el pasado viernes a Serbia con un contundente 3-0, y quiere confirmar su buen momento con otra victoria, esta vez ante la Egipto de Mohamed Salah. El encuentro le servirá a De la Fuente para concretar su lista definitiva para el Mundial, ya que las buenas actuaciones de los debutantes Víctor Muñoz o Christian Mosquera ante los balcánicos podrían darles un billete de última hora para disputar la máxima competición de selecciones.
👥 Nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘.#VamosEspaña pic.twitter.com/P00t53eqDX— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 31, 2026
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
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