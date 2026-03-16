16 minutos y una vida

Portada del libro 'Dieciséis minutos' (Panenka).

Lo primero que vio Andrea Orlandi al despertar del coma fue a Laura, su pareja. Ella le informó de que había tenido un paro cardiaco mientras jugaba al tenis. Que esa parada había durado 16 minutos y que lo habían reanimado con la ayuda de varias personas y de un desfibrilador. Él se puso a llorar y preguntó por sus hijas. Todo bien, no sabían nada aún. Se puso a llorar de nuevo. Pensó en su madre y en su hermana. Estaban allí con él. Lo siguiente que hizo fue una muestra inequívoca de que las secuelas no serían muy graves. También una demostración de cómo funciona la mente humana a la hora de ordenar sus prioridades. “¿Y Toni?”, inquirió en voz alta. Toni Fernández era un jugador al que representaba y que, en esos días, estaba negociando su renovación con el Barcelona.

En los días que siguieron a aquel despertar, le hicieron varios chequeos. En uno de ellos le preguntaron si, durante el tiempo en que su corazón se detuvo, había visto o sentido algo. Contestó que no. Y eso que Andrea había tenido una trayectoria como futbolista en la que no habían faltado momentos atípicamente estelares.

Tal vez por eso Ilie Oleart, comunicador y fundador de La Media Inglesa —un medio especializado en fútbol inglés—, decidió que había llegado el momento de contar la carrera de aquel chico al que había conocido una fría tarde de febrero de 2013 en la grada de Wembley, cuando se quedó sin convocar en la final de la Copa de la Liga que su equipo -el Swansea- ganaría al Bradford. Dieciséis minutos (Panenka) es el libro en el que, a partir de conversaciones con Orlandi, reconstruye su trayectoria como futbolista. Estuvo en la cantera del Espanyol en unos años complicados, recibió un pase de Ronaldinho en su debut con el Barcelona y mandó el balón a la grada cuando intentó centrar de primeras, supo lo que era estar a las órdenes de Piterman en el Alavés y jugó en la Premier. Siempre es divertido leer a un futbolista que sabe contar historias. Oleart y Orlandi ofrecen un extenso y entretenido diálogo sobre el fútbol y la vida.