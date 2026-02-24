Michael Phelps: “No quiero que mis hijos naden, no quiero que pasen lo que yo viví durante 20 años”

Michael Phelps, el nadador más laureado de la historia, se abrió en una entrevista con Whoop Podcast, en la que habló sobre salud mental, su lucha contra la depresión y ansiedad, y sobre su carrera y el futuro de la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entre otras cosas, expresó su rechazo a que sus hijos sigan sus pasos en la natación y tampoco se calló sobre la falta de liderazgo que cree que le falta al Team USA de natación.

“No quiero que mis hijos practiquen natación ni que atraviesen lo que yo viví durante más de dos décadas en el equipo de Estados Unidos”, afirmó Phelps, el llamado “tiburón de Baltimore”, dueño de 23 medallas de oro olímpicas, la mayor marca en la historia de los Juegos. El nadador reconoce que durante mucho tiempo evitó hablar abiertamente sobre su salud mental. “Me costaba compartir mi experiencia personal, pero esa es mi realidad”, admite. Explica que, mientras competía, al mirarse al espejo no veía a la persona que realmente era —con barba, coleta y las primeras canas asomando—, sino únicamente a un atleta con gafas y gorro. No se percibía como alguien con sentimientos, sino como el hombre que acumulaba oros y batía récords mundiales. Relata que nunca se contempló a sí mismo como un ser humano con emociones, sino solo como una figura definida por sus logros deportivos.

“Hoy me siento a gusto conmigo mismo”, afirma Michael Phelps, quien mantiene un grupo privado de conversación con otras figuras públicas que también han enfrentado la depresión, entre ellas el actor y exluchador Dwayne Johnson, conocido como La Roca. “Podemos escribirnos a cualquier hora”, comenta. El estadounidense explica que ha comprendido algo esencial: aceptar que a veces no se está bien también forma parte del proceso. Reconoce que su camino en torno a la salud mental es continuo, pero que el simple hecho de cuidarse ya supone un triunfo personal.

También se muestra muy crítico con USA Swimming, la federación de natación de su país. Además, se declara poco optimista de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Durante décadas fuimos claramente dominantes, pero el resto del mundo nos ha alcanzado”, advierte. Señala especialmente el crecimiento de Australia, cuyos nadadores —dice— están presentes en casi todos los podios, mientras cada vez más países celebran victorias en las competiciones internacionales. También subraya que muchos de esos atletas extranjeros se forman en Estados Unidos, en sus universidades. Y concluye con preocupación: “Confío en que haya cambios antes de Los Ángeles 2028, porque ya estamos llegando tarde”.

“Me inquieta la ausencia de liderazgo de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sobre todo después de que las dos últimas ediciones de los Juegos no hayan sido satisfactorias. Tardaron 372 días en nombrar a un nuevo director ejecutivo, ¿cómo se entiende algo así? No hay empresa ni institución que demore tanto una decisión de ese calibre”, critica Phelps. El exnadador asegura que se ofreció para colaborar, pero que el entonces responsable del equipo nacional desestimó su ayuda, diciéndole que no sabía de lo que hablaba. Y concluye con firmeza: “Los atletas merecen un trato mucho más justo, y no pienso detenerme hasta lograr que eso cambie”.