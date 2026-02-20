El vigente campeón del mundo de esquí ‘freestyle’, Finley Melville Ives, es evacuado de emergencia en Livigno tras una brutal caída

El esquiador neozelandés, de solo 19 años, era el máximo favorito para colgarse el oro en el ‘halfpipe’ de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina

El sentimiento de angustia ha enmudecido en la mañana de este viernes la estación alpina de Livigno, sede en la que se disputaba la clasificación para la final olímpica de esquí freestyle en halfpipe. Allí, el vigente campeón del mundo y máximo favorito a colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, el neozelandés Finley Melville Ives, de tan solo 19 años, ha tenido que ser evacuado por los servicios de emergencia tras sufrir una brutal caída durante su ejercicio.

Melville Ives, que solo unos minutos antes había animado a sus seguidores de Instagram a seguir su actuación por televisión (“Salgo en dos minutos, no os lo perdáis”, escribió desde el telesilla de Livigno), ha impactado de forma violentísima contra la nieve en el aterrizaje de una de sus acrobacias.

Nada más producirse el golpe, el esquiador neozelandés, peto blanco con el dorsal 1 bajo los aros olímpicos, ha permanecido inconsciente y con un brazo erguido durante varios segundos hasta que los servicios de emergencia de la estación han acudido en su ayuda. Hasta seis efectivos médicos han rodeado entonces el cuerpo de Melville Ives para, con extremado cuidado, subirlo a la camilla médica y evacuarlo ladera abajo.

Finley Melville Ives es evacuado este viernes del medio tubo de Livigno. Dylan Martinez (REUTERS)

Lejos de ser excepcionales —cielo encapotado y nieve constante—, las condiciones meteorológicas no apuntan a ser una de las hipotéticas causas del accidente, pues varios competidores, muchos de ellos de menor nivel que el neozelandés, han completado sus ejercicios sin aparentes complicaciones a lo largo de la mañana.

La ronda clasificatoria de halpipe, no obstante, se estaba disputando este viernes después de haber sido aplazada por las fuertes nevadas y ventiscas que han azotado en las últimas horas a la sede olímpica de Livigno.

Aunque inmóvil, Melville Ives ha abandonado la estación consciente y con los ojos abiertos, algo que ha aliviado, al menos por momentos, a la delegación neozelandesa presente en la estación, visiblemente conmocionada tras lo ocurrido. “Por suerte, Finley está estable y ha podido hablar con su madre”, han informado desde la federación de Nueva Zelanda. “Ahora se va a someter a varias pruebas médicas para conocer el alcance de la caída”.