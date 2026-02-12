Queralt Castellet no supera una accidentada final de ‘snowboard’ en los Juegos de Milán-Cortina

La noche fue extraordinaria. Chloe Kim, triunfadora intocable en los dos Juegos anteriores, y solo tiene 25 años, no ganó en snowboard. La derrotó Gaon Choi, una coreana de 17 años. Queralt Castellet no pudo terminar sin caerse ninguna de las tres rondas en Livigno, al pie de los Alpes.

Antes de saber que el viento aullaría en la tubería de sus acrobacias, y nevaba con ganas, Queralt Castellet temía la noche alpina que la envolvería en la disputa de su quinta final olímpica. El feeling. La abstracción mental. La burbuja. Todo corría peligro. La cabeza de la medallista de plata en Pekín 2022 y aspirante a un segundo metal a los 36 años le hablaba premonitoria. La realidad quizás fue peor aún de lo que temía. Castellet, tan sabia, tanto control en su tabla, tan prudente en la elección de sus trucos, no planchó ninguna ronda.

La deportista nómada de Sabadell, ligera de equipaje siempre, sin mochilas mentales siquiera, terminó décima en sus sextos Juegos, por delante de otras dos que tampoco superaron ronda. Fue una noche difícil, accidentada para todas. Una final en la que la adrenalina de las más jóvenes, salvajes, despreocupadas, generación TikTok, derrotó a la ciencia, el flow y la calma de las más veteranas.

Fue un terremoto lo que sacudió las paredes de hielo de un deporte en el que parecía establecido desde hace ocho años. Una reina, la norteamericana Kim, y decenas de súbditas que aspiraban a ser segundas. No fue, definitivamente, el día de la marmota del snowboard tan cerca de la Marmolada.

Kim planchó fuerte y feliz la primera ronda (88 puntos que le parecían suficientes dadas las condiciones y las continuas caídas de las rivales, un doble cork de 1080 grados, tres vueltas, como bandera de su clase), pero no pudo completar más rondas.

Cuando Choi, nacida en noviembre de 2008 —y admiradora declarada de Kim, californiana de padres emigrantes de Corea en los años 90, y orgullosa defensora de la emigración como fuerza cultural y colectiva, y lo declara, y se opone a Donald Trump— se cayó en la primera ronda al golpear su tabla en la esquina superior del pipe mientras descendía después de un 1080º, lo más difícil, se golpeó la cabeza en la pared y quedó tendida en el suelo, sin moverse. La realización televisiva, siguiendo protocolos fijados por el COI, pasó a emitir un plano fijo aéreo que solo cambió, minutos después, cuando la rider comenzó a moverse, se levantó y, visiblemente conmocionada, abandonó la pista. Cuando nadie lo esperaba, disputó la segunda ronda. También se cayó. Esta vez sin drama. Una culada como tantas bajo la nevada. Y, en la tercera ronda, cuando el mundo lloraba el tropezón de Castellet, inmediatamente después, Choi volvió a hacer su drop desde la altura y a deslizarse, esta vez amplia, alta, segura, tres trucos de 900 grados, por las paredes y el aire.

Fue la mejor actuación: 90,25 puntos, una heroicidad en una noche de perros. Fue solo sorpresa porque privó a Kim de un tercer título consecutivo, lo que solo seis deportistas han conseguido en la historia de los Juegos de Invierno. Para la gente del mundillo, fue el advenimiento de un gran talento que esta temporada ha ganado tres pruebas de la Copa del Mundo y marcha primera en la general. ¿Y acaso no ganó Kim sus primeros Juegos a los 18?