Dinamarca vence a Alemania en la final del Europeo de balonmano y se coloca la triple corona

La selección masculina de Dinamarca de balonmano se ha proclamado campeona de Europa este domingo al imponerse por 34-27 a la de Alemania. La anfitriona se ha llevado su tercer Europeo ante su afición en el Jyske Bank Boxen de Herning. Los daneses se desquitan de la final perdida contra Francia en 2024 y se cuelgan su tercer oro continental, 14 años después del último conseguido en 2012. El primero lo consiguieron en 2008.

Los daneses se convierten así en el segundo equipo capaz de dominar los tres grandes torneos al mismo tiempo: Mundial, Europeo y Juegos Olímpicos, como hizo Francia en 2010. La cuatro veces campeona del mundo y dos veces olímpica impidió el tercer título europeo de una Alemania que fue a remolque durante toda la final. Mathias Gidsel, MVP del torneo y máximo goleador, lideró a Dinamarca junto a Simon Pytlick (8 goles) y Johan Hansen (7), dejando también su sello los porteros Emil Nielsen y Kevin Moller. El guardameta del Flensburgo, que sustituyó a falta de diez minutos para la conclusión del primer período a Emil Nielsen, que no alcanzó en la final el nivel de excelencia que acostumbra, replicó cada parada del alemán Andreas Wolff, cuyo espectáculo tampoco defraudó, con una oportuna intervención. Sin embargo, el ataque alemán no tuvo tantas opciones ante la defensa de la anfitriona, como ocurrió seis días antes en el duelo entre ambos combinados en la Ronda Principal (26-31).

Croacia se cuelga el bronce

La selección de Croacia se colgó la medalla de bronce tras imponerse este domingo por 33-34 a la de Islandia, en un encuentro que los balcánicos, vigentes subcampeones del mundo, parecieron dejar sentenciado a falta de diez minutos para el final. Nada más lejos de la realidad, ya que Islandia, de la mano de un espectacular Omar Ingi Magnusson, que no erró ni uno solo de los doce lanzamientos que intentó en el partido, se situó a tan sólo un tanto (32-33) a poco más de un minuto para el final. Pero el central Tim Lucin, máximo realizador de los croatas con nueve dianas, no estaba dispuesto a que nada le apartase del podio y, con una nueva asistencia, la novena del partido, permitió a Filip Glavas firmar el 32-34 que acabó con el sueño islandés.