Racing de Santander - FC Barcelona en directo | Los azulgrana buscan ante el Racing un hueco en los cuartos de la Copa

El conjunto de Flick visita al primer clasificado de Segunda División en un interesante partido en el que se enfrentan los primeros clasificados de Primera y Segunda División

El FC Barcelona busca un puesto en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Racing de Santander, equipo que encabeza Segunda División. Los azulgrana no quieren sustos, especialmente tras la debacle del Real Madrid ante el Albacete este miércoles, y ha viajado con todos los titulares a Santander. El encuentro se ha retrasado quince minutos y empezará a las 21:15 por motivos de seguridad. Este partido apunta a ser el segundo debut de Joao Cancelo con el Barça, quien ha vuelto a fichar con los catalanes tras su paso por Arabia con el Al - Hilal. Hace mucho que el Barça no visitaba el Sardinero: la última cita entre estos dos equipos en tierras cántabras fue un 11 de marzo de 2012 y el entonces equipo dirigido por Pep Guardiola se impuso por 0-2 con doblete de Leo Messi. El Racing por su parte buscará dar la campanada ante los ‘supercamepones’ de España y brindar una alegría a su afición.