Racing de Santander - FC Barcelona en directo | Los azulgrana buscan ante el Racing un hueco en los cuartos de la Copa
El conjunto de Flick visita al primer clasificado de Segunda División en un interesante partido en el que se enfrentan los primeros clasificados de Primera y Segunda División
El FC Barcelona busca un puesto en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Racing de Santander, equipo que encabeza Segunda División. Los azulgrana no quieren sustos, especialmente tras la debacle del Real Madrid ante el Albacete este miércoles, y ha viajado con todos los titulares a Santander. El encuentro se ha retrasado quince minutos y empezará a las 21:15 por motivos de seguridad. Este partido apunta a ser el segundo debut de Joao Cancelo con el Barça, quien ha vuelto a fichar con los catalanes tras su paso por Arabia con el Al - Hilal. Hace mucho que el Barça no visitaba el Sardinero: la última cita entre estos dos equipos en tierras cántabras fue un 11 de marzo de 2012 y el entonces equipo dirigido por Pep Guardiola se impuso por 0-2 con doblete de Leo Messi. El Racing por su parte buscará dar la campanada ante los ‘supercamepones’ de España y brindar una alegría a su afición.
1. Alejandro Balde va a disputar su partido número 150 en todas las competiciones con el FC Barcelona (103 en LaLiga, 27 en la Champions League, 11 en la Copa del Rey, 7 en la Supercopa de España y 2 en la Europa League).
¡Vamos con algunos datos previos al arranque del encuentro en El Sardinero!
En el banquillo del Barcelona: Marc-André ter Stegen, João Cancelo, Ronald Araujo, Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha, Fermín López, Roony Bardghji, Eric García, Wojciech Szczesny y Tomás Marqués.
En el banquillo del Racing: Iñigo Vicente, Andrés Martín, Marco Sangalli, Peio Canales, Gustavo Puerta, Pablo Ramón, Damián Rodríguez, Manex Lozano, Jorge Salinas, Laro Gómez y Sergio Martínez.
BARCELONA. Hansi Flick sale con: Joan García, Alejandro Balde, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé, Dani Olmo, Marc Bernal, Marc Casadó, Marcus Rashford, Ferran Torres y Lamine Yamal.
RACING SANTANDER. El equipo de José Alberto López sale con: Jokin Ezkieta, Mario García, Manu Hernando, Javi Castro, Álvaro Mantilla, Íñigo Sainz-Maza, Maguette Gueye, Aritz Aldasoro, Suleiman Camara, Giorgi Guliashvili y Juan Carlos Arana.
¡YA TENEMOS ALINEACIONES CONFIRMADAS EN AMBOS EQUIPOS! Hansi Flick no se fía del compromiso liguero y presenta un once que apenas tiene variaciones con respecto a cualquiera de los de LaLiga.
Pero de líderes va la cosa, y ante ellos está un equipo que también sabe lo que es estar en lo más alto de la tabla: el Racing también lidera LaLiga Hypermotion y llega a este encuentro con la ilusión del que sabe que en la Copa del Rey puede pasar cualquier cosa. El equipo dirigido por José Alberto López ya se cargó al Villarreal en la ronda de dieciseisavos, así que vienen con la energía cargada y con un elemento clave: su público. El Sardinero está a rebosar y con las gargantas preparadas.
El equipo de Hansi Flick llega a este encuentro en la mejor de las formas: acaba de ganar la Supercopa, es líder de LaLiga con 49 puntos, cuatro más que el Real Madrid, que es segundo, y llega a la Copa del Rey con el ímpetu de quien quiere llevarse todos los trofeos a su vitrina esta temporada.
La competición con más magia ha vuelto a demostrar que sigue teniendo banda ancha en lo que a sorpresas se refiere. No en vano, ayer el Albacete eliminó al Real Madrid en su casa, ante su afición y con un gol de la victoria anotado en los minutos finales. La emoción se posa esta noche en Santander, enfrentando a dos históricos del currículo balompédico de nuestro país.
¡Buenas noches y bienvenidos a este encuentro de octavos de final de la Copa del Rey que enfrentará a Racing de Santander y Barcelona en El Sardinero!
