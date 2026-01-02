De Alcaraz a Pogacar, estos son los personajes a seguir y las grandes citas deportivas que no te puedes perder en 2026

El tenista y el ciclista del momento, además de Marc Márquez, María Pérez, Carolina Marín, Mondo Duplantis o Mikaela Shiffrin son algunos de los nombres que acapararán portadas en el año que entra

Terminado ya un año que ha dejado exhibiciones imborrables, récords que parecían imbatibles y remontadas impredecibles, el deporte mundial afronta estos días una nueva e ilusionante página en blanco con el inicio del 2026. Sin perder de vista el Mundial de fútbol masculino, una cita que paralizará el planeta el próximo verano y a la que España acude como una de las grandes favoritas, la Liga se aproxima al ecuador de la temporada, con el Barcelona aventajando en cuatro puntos al Real Madrid. Ambos clubes, junto a Atlético de Madrid y Athletic Club, viajarán la próxima semana a Arabia Saudí para disputar el primer título del año, la Supercopa de España.

Más allá del fútbol, no obstante, el aficionado al deporte tiene mucho y muy bueno donde elegir. Estas son, en orden cronológico, las ocho grandes citas que marcarán el nuevo año:

Europeo de balonmano

Del 15 de enero al 1 de febrero. Habituada a la gloria durante las dos primeras décadas del siglo, pero eliminada a las primeras de cambio en el último Europeo y el último Mundial, la selección española de balonmano atraviesa una crisis de identidad. Para reencontrar la senda perdida, Jordi Ribera dará paso a una nueva hornada de Hispanos en un Europeo que deparará durísimos cruces desde el inicio: España se medirá en su grupo con Serbia, Austria y Alemania, la vigente subcampeona olímpica. En caso de avanzar, se jugará el billete a las semifinales con Dinamarca, campeona olímpica; Francia, defensora del título; y combinados de nivel como Portugal y Noruega.

Open de Australia

Del 18 de enero al 1 de febrero. Carlos Alcaraz arranca el curso bajo el foco tras la inesperada ruptura con su entrenador, Juan Carlos Ferrero. En el Open de Australia, el único Grand Slam que todavía no brilla en sus vitrinas, y donde nunca ha superado los cuartos de final, el número uno del mundo tendrá la oportunidad de levantar su séptimo grande, un hito que le llevaría a igualar, con solo 22 años, el palmarés de Mats Wilander o John McEnroe. De conseguirlo, el murciano se convertiría, además, en el noveno tenista que gana los cuatro Grand Slams del circuito masculino, algo que en la Era Open solo han logrado Agassi, Federer, Nadal y Djokovic.

Juegos de invierno

Del 6 al 22 de febrero. Tras dos décadas alejados del horario europeo, los Juegos Olímpicos de invierno regresan a los Alpes para celebrar su 25ª edición en la estación de Cortina d’Ampezzo, frontera italiana con Austria, donde se batirá el récord histórico de pruebas, 116, siete más que en Pekín 2022. Con las miradas apuntando a Lindsey Vonn y Mikaela Shiffrin, Oriol Cardona será, una vez más, la principal baza española después de un 2025 en el que se proclamó campeón de la Copa del Mundo de esquí de montaña. Junto a él, las opciones de medalla pasan por el snowboard, con Lucas Eguibar y Queralt Castellet como máximos exponentes; y el patinaje artístico, donde la inglesa Olivia Smart y el alemán Tim Dieck, ambos nacionalizados, parten con opciones.

Mundial de MotoGP

Desde el 27 de febrero. Tras conquistar su noveno Mundial de motociclismo, séptimo de la categoría reina, después de años de insufrible zozobra a causa de las lesiones, Marc Márquez gozará en 2026 de una oportunidad única para agrandar aún más si cabe su leyenda. Pocos días después de cumplir 33 años, el piloto catalán arrancará una temporada en la que podría superar a Valentino Rossi en títulos mundiales (ambos tienen nueve) y en entorchados de MotoGP (ambos poseen siete). De rojo Ducati, el de Cervera buscará nuevas victorias en una categoría donde solo Il Dottore le supera en triunfos (73 del español por 89 del italiano).

Europeo de bádminton

Del 21 al 26 de abril. Quién sabe si será el último gran torneo de Carolina Marín. La onubense, 32 años, única campeona olímpica no asiática de la historia del bádminton, triple campeona del mundo y siete veces reina de Europa, no compite desde verano de 2024, cuando quebró en llanto tras romperse los ligamentos de la rodilla en la semifinal olímpica en París. Desde entonces, todo gira en torno a un solo objetivo: recuperarse físicamente. Por el camino, eso sí, han surgido otros obstáculos. “He colapsado”, anunció Marín la semana pasada en sus redes sociales, canales que abandonará hasta nuevo aviso. Sea para despedirse o no, el Europeo de Huelva, su casa, servirá de homenaje para una de las mejores deportistas españolas de todos los tiempos.

Tour de Francia

Del 4 al 26 de julio. Barcelona acogerá la Grand Départ de la prueba ciclista más importante del planeta. Allí saldrá, férreo defensor de la corona, Tadej Pogacar, quien buscará el quinto maillot amarillo de su trayectoria, hito que le elevaría a la altura de los más grandes campeones de la historia del Tour: Anquetil, Merckx, Hinault e Induráin. No se lo pondrán fácil los aspirantes de un pelotón que lucirá diferente: el belga Remco Evenepoel, pequeño Caníbal del ciclismo moderno, estrenará los colores del Red Bull-Bora, Juan Ayuso liderará su propia cuadrilla en el Lidl-Trek, y Jonas Vingegaard, fiel al Visma, buscará reeditar lo logrado en 2022 y 2023, cuando desplazó al campeón esloveno al segundo cajón del podio en París.

Europeo de atletismo

Del 10 al 16 de agosto. Dos años después de París y a dos años de Los Ángeles, el Europeo de Birmingham servirá de inmejorable termómetro para medir la salud del atletismo español. En Roma, última cita continental, España terminó octava en el medallero con ocho preseas (dos oros, tres platas y tres bronces). La responsabilidad para repetir o mejorar esa marca en Reino Unido recaerá, una vez más, sobre los hombros de María Pérez, Jordan Díaz y Ana Peleteiro; sin perder de vista, eso sí, a otros atletas como Moha Attaoui, Marta García y Quique Llopis.

Mundial de baloncesto

Del 4 de septiembre al 13 de septiembre. Subcampeona en 2014 y bronce en 2018, España vuelve a un Mundial ocho años después. Plata europea en 2023 y 2025, la Selección afronta la gran cita de Berlín en plena transición generacional. Con veteranas como Alba Torrens, su futuro aún incierto, y una nueva hornada de jóvenes liderada por Raquel Carrera o Iyana Martín, el combinado de Miguel Méndez buscará mejorar los cuartos de final de París 2024 en un torneo que podría marcar el nuevo rumbo tras una década prodigiosa. El verdadero objetivo será, no obstante, medir el techo de un equipo obligado a reinventarse sin renunciar a su indiscutible gen competitivo.