Carlsen triunfa por fin, tras cinco fracasos

Magnus Carlsen está pletórico de alegría por primera vez en más de seis meses, a falta del mismo tiempo para el Mundial de Dubái. Tras cinco fracasos desde que ganó el Altibox Norway Chess en octubre, el campeón ha derrotado al estadounidense Hikaru Nakamura (2,5-1,5 y 2-2) en la final del torneo rápido por internet New in Chess, 5º del circuito Champions Chess Tour. El azerbaiyano Shajriyar Mamediárov superó al estadounidense Levón Aronián (2-2 y 2,5-0,5) por el tercer puesto.

Nada más aceptar el empate que Nakamura le ofreció en la última partida, el noruego fue mucho más efusivo de lo habitual, elevando ambos brazos por encima de la cabeza dos veces con una sonrisa de oreja a oreja. Y, aunque no dejó de ser tan exigente con la calidad de su juego como siempre, mostró una indulgencia casi inédita: “No estoy extraordinariamente satisfecho de mi juego en la final, pero creo que eso, hoy en particular, me importa poco. He tenido la suerte que se necesita para ganar. No creo que haya jugado mejor que en el torneo anterior. La clave es que esta vez la pelota ha caído del lado que me favorece. Pero, insisto, todo eso hoy importa poco”.

En realidad, para los ojos de un aficionado, la final fue de una calidad muy alta, y de gran emoción. Tras caer ayer por la mínima en la primera manga, Nakamura ha ganado muy bien el asalto inicial de hoy tras una lucha de enormes complicaciones. Y luego no ha tenido problema alguno para salir de la apertura en posición claramente ventajosa a pesar de jugar con negras. A toro pasado es fácil decir que quizá se equivocó al ofrecer el empate en lugar de lanzarse a por la segunda victoria.

El gran mérito de Carlsen es, sobre todo, psicológico, porque no se vino abajo ante la perspectiva que se cernía sobre él: fracasar por sexto torneo consecutivo. Fue capaz de ganar con negras la tercera y de mantener siempre el control de la cuarta. El triunfo en el torneo le da además el primer puesto provisional del circuito a falta de cuatro pruebas. La siguiente se disputará a finales de este mes.

ampliar foto Hikaru Nakamura, durante una de las partidas de la final con Carlsen Champions Chess Tour

Tras ganar el torneo clásico presencial Norway Chess en Stavanger (Noruega), a pesar de que perdió la última ronda frente al armenio Levón Aronián, el 16 de octubre, Carlsen encadenado la peor racha de su carrera en la élite. No ganó ninguno de los cuatro primeros torneos rápidos por internet de la 2ª temporada del Meltwater Champions Chess Tour. Perdió el desempate de la final del Skilling Open, ante So (2-2, 2-2, 1,5-0,5) el día de su cumpleaños (30 de noviembre). Fue eliminado por el ruso Danil Dubov en cuartos de final del Airthings el 30 de diciembre. Fue tercero en el Magnus Carlsen Invitational, ganado por Anish Giri. El 31 de enero finalizó el 6º en otro torneo clásico presencial, el Tata, el Roland Garros del ajedrez, en Wijk aan Zee (Países Bajos). Y luego fue otra vez derrotado por So en la final del Euro Open.

Aunque todavía faltan más de seis meses para el duelo por el título mundial con Ian Niepómniachi en la Expo de Dubái, este triunfo es importante para el equilibrio mental del campeón. La psicología siempre es un elemento esencial del ajedrez de élite, y más aún cuando se acerca un Campeonato del Mundo.

Portal oficial: https://championschesstour.com/

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.