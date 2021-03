Las actioncams (cámaras de acción) fueron especialmente diseñadas para captar los momentos subjetivos y más especiales del deporte, la idea inicial era mostrar en píxeles la adrenalina que se puede liberar mientras se cabalga una gran ola o se desciende a toda velocidad por pendientes imposibles. La intención no era sino captar unos segundos de asombro para los más iniciados en el deporte. Sin embargo, estas cámaras han cambiado la forma en que vemos las fotografías y el vídeo en todos los sectores. Pero la revolución no se ha parado en estos pequeños aparatos. Las innovaciones tecnológicas en los drones, convirtiéndolos en aparatos más potentes, con más control y sobre todo, más baratos, han desconectado al deportista de la cámara ofreciendo escenas, experiencias y emociones evocadoras no alcanzadas hasta ahora en el vídeo y la fotografía. Para ver hasta qué punto han llegado las producciones con estas cámaras, nada mejor que echar un vistazo a las narraciones aéreas de SkyPixel 2020.

SkyPixel, una de las comunidades de fotografía aérea más populares del mundo, anunció la pasada semana los ganadores de su concurso, organizado con la marca de cámaras y drones DJI. En esta edición se presentaron más de 26.000 trabajos de fotógrafos profesionales, videógrafos, entusiastas de la antena y creadores de contenido de 136 países.

El ganador del gran premio en la categoría de vídeo, Ellis Van Jason, compartió impresionantes secuencias de alta velocidad filmadas en la isla de Madeira. “Hace un año, me pregunté qué tipo de piloto quiero ser”, dijo Van Jason. “¿Piloto de drones de carreras o piloto de estilo libre? Ninguno de los dos era una opción, y me llevó un tiempo encontrar mi lugar. Terminé en el área cinematográfica de mediano y largo alcance, y me gusta estar aquí".

El ganador del gran premio en la categoría de fotografía, Karim Iliya, usó su Mavic 2 Pro para capturar una joven ballena jorobada usando su poderosa aleta caudal para lanzarse fuera del agua, cerca de Tahití. “Las ballenas jorobadas salen a la superficie por muchas razones, que incluyen comunicación, peleas, quitarse los percebes y parásitos, despertarse, jugar...”, dijo Iliya. "Para las crías de ballena jorobada como esta, jugar es una forma importante de desarrollar los músculos y prepararse para el largo viaje a la Antártida".

Además de los ganadores del gran premio, también hubo primer, segundo y tercer premio para categorías como viajes, deportes, naturaleza, arquitectura o retrato. Desde el hermoso paisaje de Islandia hasta explorar el mar Muerto en kayak y andar en bicicletas de grava en Francia, las presentaciones ganadoras capturaron imágenes emocionantes de todo el mundo.

El panel de jueces incluyó un jurado de directores, fotógrafos e influencers premiados, incluido Toby Strong, famoso fotógrafo documental que ha ganado muchos premios Emmy y BAFTA y el fotógrafo, cineasta y director de fotografía suizo Chris Schmid. Cada año, SkyPixel organiza concursos de vídeos y fotografías aéreas para invitar a los creadores de todo el mundo a compartir sus obras de arte e historias capturadas desde la vertical.

La bicicleta de gravel es la única en la que puedes montar en cualquier lugar y en cualquier momento. Nieve, sol, invierno, verano, camino, grava, tierra, en fin, en cualquier lugar. Reúne todas las prácticas de ciclismo en una sola bicicleta para hacer todo. Te permite viajar, ver paisajes, descubrir lugares sublimes. El compañero perfecto para hacer deporte y divertirse al mismo tiempo. Piloto: Valentin Anouilh Dirigido por: Fabian Monchâtre. Filmado en la región francesa de Cantal.

Dicen que "ningún copo de nieve cae en el lugar equivocado". El invierno tiene su magia. Tiene algo que nos vuelve niños, nos trae felicidad, algo que nos hace soñar de nuevo, como solíamos hacerlo. Mientras otros esperan el inminente verano... ¿yo?... solo desearía que pudiera durar un poco más. Invierno en las Dolomitas.

En estos tiempos oscuros es difícil recordar. Difícil de recordar quiénes somos. Difícil de recordar para qué estamos aquí. La única forma de salvar nuestra cordura es estallar. Escapando para escapar al lugar donde nos sentimos más vivos. Un lugar donde recordamos nuestra libertad. Un lugar donde recordamos la paz Donde podemos luchar por la felicidad. Solo ve. ¡Porque la naturaleza se acuerda de nosotros!

