El Torneo de Candidatos se suspende, y los jugadores son evacuados con urgencia

El anuncio de cancelación de todos los vuelos, comerciales y chárter, desde y hacia Rusia a partir de este viernes ha obligado a la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) a suspender el Torneo de Candidatos que ocho jugadores (tres rusos, dos chinos, un estadounidense, un holandés y un francés) disputaban en Yekaterimburgo (Rusia). Todos ellos, así como las personas allegadas al torneo (incluido el autor de esta crónica) han sido evacuados con urgencia en un vuelo chárter que terminará en Ámsterdam. Se habían jugado siete de las catorce rondas previstas.

Aunque el presidente Vladímir Putin no lo anunció en su larga alocución televisada del miércoles, el Gobierno de Rusia ha decidido este jueves el cierre del tráfico aéreo desde el viernes, excepto para repatriar a ciudadanos rusos en el extranjero. Ese contexto hacía inviable el empeño de la FIDE de mantener en disputa el Torneo de Candidatos, única competición de primera fila mundial de cualquier deporte que no se ha suspendido. El presidente de la FIDE, Arkady Dvorkóvich, quien hoy cumple 48 años, ex primer ministro adjunto de Rusia, había logrado un trato excepcional el pasado día 14, cuando el Gobierno de Rusia ordenó la cancelación de todos los eventos deportivos en el territorio del país más grande del mundo.

Esa excepción se basó en que solo había ocho participantes, y bajo condiciones muy estrictas: ausencia de público; entrada en la sala de juego restringida a jugadores árbitros, tres reporteros gráficos oficiales y personal técnico y de seguridad; los invitados especiales para realizar el saque de honor fueron obligados a lavarse las manos antes de tocar las piezas; ruedas de prensa muy restringidas en cuanto al número de periodistas presentes. El torneo se ha jugado en el hotel Hyatt, que también alojaba a los jugadores. La incidencia del COVID-19 en Yekaterimburgo es, de momento, muy baja, según estadísticas oficiales.

La incertidumbre reinante en cuanto a disponibilidad de fechas para reanudar el torneo en los próximos meses podría incitar a la FIDE a considerar una posibilidad muy innovadora: terminar el torneo por internet, con un árbitro junto a cada jugador en su casa. El ajedrez es el único deporte que se puede practicar a través de la red y, de hecho, millones de personas juegan de esa manera desde su casa. Los torneos de partidas rápidas con jugadores de élite por internet son ya frecuentes, pero nunca se ha hecho algo similar con una competición tan importante como el Torneo de Candidatos, cuyo ganador retará a fin de año al campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, probablemente en la Expo Universal de Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

