Vinicius: “Nos pitan mal porque somos el equipo con más Champions”

Apesadumbrado por el resultado en algunos momentos, optimista por la existencia de la bala extra del partido de vuelta en otros, Zinedine Zidane plasmó su parecer acerca de la derrota ante el Manchester City alrededor de una serie de expresiones que llegaron a resultar tan obvias como necesarias. “Perder de esta manera nos sabe mal a todos”, reconoció el técnico del Madrid, que justificó el resultado del encuentro por el mal comportamiento de su equipo en los últimos 15 minutos. “Nos ha faltado concentración, e incluso han podido marcarnos un tercer gol. No ha sido un bajón físico, sino que hemos cometido una serie de errores. Son un rival muy bueno y los han aprovechado”, añadió el entrenador madridista.

La mesura del francés, elegante siempre tanto en la victoria como en la derrota, se extendió también en el análisis del gol de Gabriel Jesús, en el que el banquillo blanco reclamó un empujón previo sobre Ramos. “El árbitro se acercó a mí y me dijo que no había nada, que no había visto ningún empujón, yo le dije que sí, pero al final no cambia nada”, reconoció Zidane. A esa tranquilidad en la valoración de la que sería la primera jugada determinante del partido se sumó también Casemiro. “El VAR está para eso, si no lo ha visto no podemos decir nada. Sergio dice ha sentido un empujón… Para eso está el VAR, para ayudar al fútbol”, resolvió el brasileño.

Pero no todos en el vestuario blanco decidieron resignarse, y Vinicius Jr., que entregó su cuarta asistencia de la temporada en el gol de Isco, y que ha participado en seis de los últimos 10 tantos de su equipo, no pudo, ni quiso, contenerse. “Todo el estadio vio que Gabriel Jesús empujó a Ramos. Hizo lo mismo que yo con Mahrez en la primera parte”, describió el brasileño, que se fue calentando. “Nos pitan mal porque somos el equipo con más Champions, y va a ser siempre así. Ha sido una falta muy clara y no entiendo por qué no la ha pitado”, añadió después. “El fútbol es un deporte de contacto, no le empujé, apenas puse la mano. No hice movimientos, estuve parado y no fue falta”, se defendió, por su parte, Gabriel Jesús en su explicación de la jugada. “Le conozco y no me ha dado la sensación de que usase las manos”, se solidarizó Rodrigo.

Pensando en el Barça

La segunda acción polémica del duelo también tuvo a Ramos como protagonista, después de derribar precisamente a Gabriel Jesús cuando se disponía a encarar a Courtois, y por la que fue expulsado. Ya son cuatro las veces que ha visto la tarjeta roja el capitán del Madrid en la Champions, igualando a Davids e Ibrahimovic. Suma, además, un nuevo récord negativo a su cuenta, puesto que ya era el jugador más expulsado de la historia del Madrid, y el que más expulsiones y amonestaciones acumulaba de Primera División. Ramos será baja en el Etihad Stadium junto al lateral del City Benjamin Mendy, que se perderá también el encuentro por acumulación de tarjetas.

“La eliminatoria es a 180 minutos, y tenemos que ir allí a ganar. Perdimos una oportunidad, pero aún hay otra”, recordó Zidane. “Si hay algún equipo capaz de darle la vuelta a esto, ese es el Madrid”, le secundó Casemiro. Ambos compartieron también opinión acerca del encuentro de este domingo ante el Barcelona, al que el equipo blanco llegará con un bagaje de un empate y dos derrotas en los últimos tres partidos. “Estuvimos bien durante tres o cuatro meses y ahora hemos perdido algunos partidos. Es solo una mala racha, y el domingo tenemos una oportunidad para cambiarla”, advirtió Zidane. “Hemos cometido errores que no podemos cometer. De aquí en adelante no nos podemos equivocar. Pero el City ya es pasado, y solo pensamos en el Barcelona”, concluyó Casemiro.

