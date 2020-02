Nadal y Djokovic: un trono entre 14.000 kilómetros

Durante su comparecencia ante los periodistas mexicanos, a Nadal se le recordó que John McEnroe, exnúmero uno, afirmó en una entrevista concedida a EL PAÍS que el estadounidense le escogería a él antes que a Federer o Djokovic en el caso de tener que ir a una batalla. A la inversa, el balear no tiene dudas: “A mí no me gustaría ir a ninguna guerra, porque no me gusta luchar. Una cosa es luchar en la pista y fuera me gusta realmente poco hacerlo. Entiendo que John lo dijo con buenas palabras, pero creo que si tuviera que hacerlo él debería elegir a otro porque yo estaría escondido todo el día…”.

También, se la planteó que hiciera un ejercicio de imaginación para saber qué le recomendaría al Nadal de los inicios. “No tengo muy claro qué le diría… Cada uno debe vivir sus propias experiencias. Yo las he vivido con intensidad, intentando hacer las cosas bien y equivocándome, porque en esta vida todos nos equivocamos. Yo no soy mucho de decir. Lo que te hace evolucionar como persona son los ejemplos que tienes al lado, las personas que tienes al lado, y las experiencias que vives. Trato de copiar las cosas de la gente que me gusta y dejar de lado aquellas que no me gustan. Trato de estar rodeado de personas que me aporten cosas positivas”, cerró.