McEnroe: “Si tuviera que ir a la guerra, elegiría a Nadal”

Aunque ya sea un sexagenario, a John McEnroe (Nueva York, 60 años) le sigue picando el gusanillo y sigue cogiendo la raqueta para jugar de vez en cuando con los veteranos. Está fino, dice cuidarse y su pelo ya es completamente cano. Vive en Queen's y después de haber cosechado siete grandes individuales, nueve en dobles y haber sido número uno es una de las voces más carismáticas del canal Eurosport. A las puertas del pulso entre Rafael Nadal y Nick Kyrgios (9.00) en los octavos, BigMac habla sobre el presente, el relevo y el talento.

Pregunta. La pregunta del millón. ¿Quién va a lograr el récord de Grand Slams?

Respuesta. Al final del año creo que serán Nadal o Federer, pero si tuviera que apostar a largo plazo, probablemente me inclinaría hacia Djokovic. Si se mantiene sano durante los próximos años, puede ganar dos grandes cada temporada. También hay que preguntarse si Roger será capaz de ganar otro y si alguien podrá vencer alguna vez a Rafa en Roland Garros. Por lo que hemos visto, parece muy probable que este año vuelva a tener éxito allí y tal vez pueda conseguir alguno más.

P. Si McEnroe jugara ahora contra Nadal, ¿cómo tendría que hacerlo y qué posibilidades tendría?

R. Para empezar, tendría que mejorar mi forma física… [risas]. Pero en cuanto a técnica y táctica creo que el trabajo tendría que ser aún mayor. Rafa ha mejorado mucho en ambos aspectos. Para poder ganarle tendría que igualar su nivel físico, pero sobre todo tener muy claro que el partido sería muy largo y que mis opciones pasarían por moverle de un lado a otro e intentar cansarlo lo más rápido posible. En un intercambio de golpes, el desgaste sería enorme.

P. Usted es un amante de la música. ¿A qué suena Nadal?

Rafa es rock n’ roll, pura electricidad, adrenalina. Un sinfín de emociones que te llevan al límite”

R. Sin duda, a rock n’ roll. Él es pura energía, electricidad, adrenalina y un sinfín de emociones que te llevan al límite. Eso es lo que le identifica de verdad y el rock es el estilo que más le pega.

P. ¿Pudo ser un golpe definitivo para Federer la derrota del año pasado en Wimbledon? ¿Qué crédito le da para esta temporada?

R. No lo creo. Roger lleva mucho tiempo en esto y la experiencia siempre es importante en las grandes citas. Además, han sido muchas las ocasiones en las que hemos descartado a Roger y muchas veces nos ha demostrado que aún hay Federer para rato. Le veo bastante bien y creo que va a dar bastante guerra durante esta temporada.

P. ¿Cuánto recorrido le queda?

R. Creo que posiblemente esta sea su última temporada, no sé cuánto tiempo más podrá aguantar. Es una cuestión de motivación. Es sorprendente que haya hecho lo que ha hecho y jugando a este nivel. Los Juegos de Tokio tal vez le sirvan de motivación. Creo que sería mejor para el tenis que Roger jugara un uno o dos años más, y que Rafa y Novak sigan también ahí.

P. En Melbourne se presume una final entre Nadal y Djokovic. En ese caso, ¿quién sería el favorito?

R. El año pasado Novak jugó uno de los mejores partidos que nunca haya jugado contra Rafa. Creo que esta pista le beneficia, porque Nadal prefiere jugar más lento, en arcilla, así que si se da será difícil para él. No había perdido ningún set de camino a la final y estaba jugando muy bien, pero de repente Djokovic le abrumó. Si vuelven a enfrentarse, estoy seguro de que su equipo preparará una buena estrategia. Es una suerte que hayamos tenido tantas oportunidades de ver jugar a estos dos muchachos.

McEnroe entrevista a Nadal tras un partido en Melbourne. CLIVE BRUNSKILL GETTY

P. Defina a los miembros del Big Three en una sola palabra.

R. Nadal es la potencia, Federer la paciencia y Djokovic un estratega.

P. Y si tuviera que irse a una guerra, ¿con cuál de ellos se iría?

R. Escogería a Nadal. El aguante que tiene Rafa no lo supera cualquier ejército [risas]...

P. ¿Qué joven dará el primer golpe en un Grand Slam? ¿Le arrebatarán algún trofeo a los tres gigantes este año?

R. Es difícil elegir: Medvedev, Tsitsipas, Zverev... Cualquiera de ellos puede dar la sorpresa, y de hecho todos estamos expectantes por ver quién será el primero en hacerlo. También están ahí Shapovalov o Khachanov. Creo que habrá un cambio real este año, aunque no sé en qué medida. Es posible ver a más de uno en las rondas finales de la competición, pero Nadal y Djokovic están a un nivel extraordinario, que es muy difícil de superar a no ser que tengas un partido perfecto y que alguno de ellos no tenga el día.

P. Medvedev deslumbró en el US Open. ¿Es tal vez el más preparado?

Nole ganará la carrera de los grandes y Kyrgios es el más talentoso”

R. Creo que está listo, porque ha mostrado mucho corazón y carácter. Lo hizo muy bien durante el verano pasado y para mí es uno de los dos o tres mejores chicos, tal vez incluso el mejor. Es difícil ponerlo por delante de Rafa, Novak o Roger, pero parece que está ahí, listo para dar el siguiente paso. Creo que sería bueno que estuviera ahí y ganara algunos majors, así que espero que mejore su juego.

P. Parecía que Zverev iba a comerse el mundo, que era el elegido. ¿Qué ha podido ocurrirle?

R. Alex era el tipo del que todos hablaban y creo que esa presión le atrapó en los grandes torneos. También alarga excesivamente los partidos y eso le desgasta; tiene que encontrar una manera de cerrarlos más rápidamente, ser más eficiente. Un jugador que es tan grande y alto como él debería emplear esa ventaja en el futuro, pero es más bien defensivo o un contragolpeador, excepto cuando hace un gran saque. Le aconsejaría que se volviera más versátil. Creo que también es una cosa mental, porque a veces es demasiado negativo.

P. Por estilo, ¿cuál es el jugador que más la recuerda a usted?

Creo que Rafa es el mejor competidor y por detrás pondría a Connors

R. El tipo que más me recuerda probablemente sea Shapovalov, por la forma en la que juega. Y obviamente Kyrgios, porque tiene personalidad y hay algunas similitudes. Tiene un talento increíble para el tenis, no hay duda. Me gusta Nick, pero la diferencia es que yo miraba a tipos como Jimmy Connors y sentía que tenía que ponerme delante del espejo y preguntarme: ¿estoy intentándolo tan duro como él? Creo que Nick tiene que plantearse algo así. Debe trabajar duro y competir.

P. En este sentido, ¿quién es o ha sido el mejor competidor?

R. Nadal es quizá el mejor de todos y pondría a Connors justo por detrás. Hewitt fue uno de los jugadores más trabajadores de todos los tiempos y Michael Chang también alcanzó su máximo. Se necesita ser de una raza rara para competir tan duro y de manera tan consistente, pero es necesario pelear y creo que, con suerte, Nick será más consistente en el futuro.

P. ¿Y cuál es el jugador más talentoso que ha desperdiciado ese talento?

R. No sé si puedo pensar en alguno, a menos que piense en algún tipo de lesión, pero creo que el tenista más talentoso que veo ahora es quizá Nick Kyrgios. Tiene el potencial para ganar varios Grand Slams, pero aún no ha llegado ni siquiera a una semifinal. En lo que se refiere estrictamente a talento, puede que él sea el tenista más imaginativo que he visto en la última década.

