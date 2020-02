Zidane: “Esta es mi pasión; soy consciente de que mañana se puede acabar, y fuera”

A punto de comenzar uno de los tramos competitivos más exigentes de la temporada, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, quiso esta mañana evitar distracciones futuras como los próximos partidos ante Manchester City (26 de febrero) y Barcelona (1 de marzo) y detenerse en el encuentro que les medirá al Levante este sábado en el estadio Ciutad de València (21.00, Movistar LaLiga). "Para nosotros, desde el primer día que llegamos, sabemos que todos los días son importantes. En nuestra cabeza únicamente tenemos este pensamiento", apuntó el técnico blanco.

El Levante, situado en la zona tranquila de la clasificación (es 13º a ocho puntos del descenso), ha sumado casi la totalidad de los 29 puntos que atesora en su estadio (20), lo que le convierte en una de las salidas más complicadas que le restan al Madrid en este tramo final de temporada. "Esta estadística te demuestra el partido difícil que vamos a tener", reconoció Zidane, quien agarrado a lo complicado de este primer compromiso advirtió que desviar la atención de este primer duelo podría resultar muy peligroso para su equipo. "Tenemos que estar concentrados en lo que hacemos. ¿Alguien sabe lo que va a pasar mañana? No. Lo único que puedes hacer es dar el cien por cien, y el resto nadie lo sabe. No miro más allá de mañana [por el sábado]", apostilló.

Lo cierto es que el Madrid encara esta secuencia de partidos después de haber visto cómo su fortaleza defensiva se ha debilitado en las últimas semanas, en las que ha encajado siete goles en tres partidos (Real Sociedad, Osasuna y Celta). "No estoy preocupado, solo significa que en los últimos tres partidos lo hicimos peor. Es nuestro deber dar el cien por cien, e intentar no arriesgar, porque con el balón sabemos que tenemos muchos recursos y posibilidades de hacer daño al rival. Tenemos que hacer mejor las cosas", analizó el preparador francés. "Sabemos que ahora viene lo más complicado, lo más difícil. Sabemos la importancia de lo que nos jugamos y los puntos que están en juego, y sé que nosotros podemos mejorar aún".

Acerca de cómo reforzar la parcela defensiva, Zidane aseguró que la mejor forma de hacerlo es logrando el compromiso de todos los jugadores. "Cuando no tienes el balón todo el mundo debe defender, y deben intentar recuperarlo lo antes posible, esa es la clave de la defensa. Todos deben estar pendientes".

A falta de que trascienda la convocatoria para el encuentro ante el Levante, Zidane envió un mensaje de apoyo para todos aquellos jugadores como Rodrygo, que se ha visto fuera de las últimas listas, y defendió su metodología de trabajo. "Todos mis jugadores son importantes. Vivo con mis ideas y siempre va a ser así, lo que hago es una pasión. No todo el mundo puede decir eso. Hay mucha gente que trabaja para vivir y que no le gusta mucho lo que hace. Esta es mi pasión. Doy el cien por cien cada día, y me puedo equivocar en lo que hago. Soy consciente de que mañana esto se puede acabar, y fuera. Y sobre todo aquí", confesó.

Después del regreso de Hazard ante el Celta de Vigo tras 82 días de baja, el belga estará disponible para los tres retos más cercanos del Madrid según dejó claro su entrenador, que aseguró no haber diseñado ningún plan específico para el jugador. "Ha tenido dos o tres semanas de entrenamientos intensivos, haciendo tanto ejercicios físicos como técnicos, y está preparado para jugar. Ahora, en está recta final lo que quiere es estar con nosotros y jugar, y está preparado para hacerlo", detalló.

