El ‘Barçagate’ supera a Bartomeu

¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo? La pregunta que coronó la investigación del Watergate planea ahora sobre Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona, por el ya denominado Barçagate, la contratación de una empresa, I3 Ventures, dedicada a mejorar la imagen pública del dirigente y asociada a cuentas difamatorias en las redes sociales contra jugadores y opositores, entre otros. La crisis ha alcanzado a la junta directiva después de pasar por la sala de prensa y por la ciudad deportiva a la espera de la reunión convocada para este viernes en el Camp Nou.

A juzgar por la crítica periodística y algunas encuestas de los medios de comunicación, las explicaciones del máximo mandatario azulgrana no convencieron a la opinión pública después de su intervención el martes durante la entrega del Premio Vázquez Montalbán, cuando afirmó: “El Barça no ha contratado a ningún servicio para desprestigiar a nadie, ni a ningún jugador, ni a ningún político, ni a ningún directivo ni a ningún ex. Es rotundamente falso”.

Tampoco convenció a la plantilla, y menos al capitán Leo Messi: “Nos dijo lo mismo que hizo público. Es raro que pase una cosa así. Decían que hay pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no”, afirmó a Mundo Deportivo.

Y no resultaron muy convincentes en la comisión delegada reunida el miércoles con la presencia de Bartomeu; los vicepresidentes Jordi Cardoner, Jordi Moix, Enric Tombas y Emili Rousaud, el director general Òscar Grau y la secretaria de la junta Maria Teixidó. Varios directivos se sienten ninguneados, sobre todo desde la creación del área de presidencia en 2018 dirigida por Jaume Masferrer, y exigen explicaciones sobre operaciones que desconocían como, por ejemplo, la existencia de cuentas vinculadas a la empresa I3 Ventures desde las cuales se atacaba a socios, futbolistas y personalidades relacionadas con el Barça. Todavía les duele más ignorar las condiciones del contrato y sobre todo el importe final, que, es ligeramente inferior al millón de euros (198.000 por los cinco años acordados inicialmente, hasta 2021, dan una cifra de 990.000 euros), una cantidad que se considera fuera de mercado y que ahora mismo centra el debate en la junta del Barça.

Carlos Ibáñez, director de I3 Ventures y Nicestream, entrevistado en Catalunya Ràdio, confirmó las cantidades: “Hemos cobrado 198.000 euros anuales y damos servicio al club desde noviembre de 2017”. El contrato, vigente desde 2019, ha sido rescindido por orden directa de Bartomeu. “Yo habría hecho lo mismo”, subrayó Ibáñez, para después argumentar los servicios que su empresa prestaba al Barça. “El encargo en ningún momento fue el de crear contenidos negativos ni positivos. Nuestra tarea consistía en monitorizar toda la actividad de las cuentas del Barça y todo lo que tiene que ver con el Barça. No generamos contenidos. Y el informe que circula sobre una campaña para desacreditar a Víctor Font [aspirante a presentar su candidatura a las elecciones de 2021] no es nuestro, no ha salido de nuestra compañía, es falso”.

Al ser preguntado por la cuenta de Facebook Respeto y deporte, una de las seis cuentas de la red que podrían estar relacionadas con los mensajes difamatorios, afirmó: “La cuenta no es nuestra; solo registramos un dominio. Es como si ustedes tienen un garaje y alquilan una plaza a alguien, pero el coche no es nuestro. Es una cuenta que genera opinión, pero no insulta, ni hace apología del delito, ni publica noticias falsas”. Ibáñez insistió en que los otros cinco canales que se les atribuyen no son suyos; “son unos de tantos que se están monitorizando”. Y admitió: “Nosotros cometimos una falta al no informar a nuestro cliente de ciertos aspectos”, circunstancia que avala la extinción del contrato y el asentimiento de Ibáñez.

El director de I3 Ventures concluyó, en sintonía con algunos miembros de la junta: “Entiendo que nosotros somos una munición para atacar a la directiva; se la está atacando desde hace tiempo. Hay una intencionalidad en hacer servir todo esto como parte de un proceso de precampaña. Es una operación con intencionalidad política, no es espontánea. Quiero pensar que el socio no se lo tragará”.

Las argumentaciones de Ibáñez no serenaron la crispación que se vive en el Camp Nou. Bartomeu gana tiempo mientras delimita responsabilidades con vistas a la reunión del viernes. Hay dos cuestiones que se presentan capitales y que están sin resolver: Una: ¿Por qué el club no hizo seguimiento de las cuentas ni intervino cuando había sido advertido desde hace mucho tiempo de su contenido? –algunas cuentas han cambiado ya curiosamente de administradores desde que estalló el caso–. Y dos: ¿Por qué el pago del contrato se hizo fraccionado en pagos inferiores a 200.000 euros, cantidad que no necesita ser aprobada por la Comisión delegada? La cantidad y la forma de pago han originado serias tensiones en el área de finanzas del club –la salida de la directora Montserrat Font se considera ajena al conflicto– y polarizan las discusiones del consejo que preside Bartomeu.

Algunos directivos entienden que, al fin y al cabo, el Barça ha actuado como muchos otros clubes, pero que a diferencia de los demás un contrato que tenía como fin la reputación del club se ha convertido en todo lo contrario por la mala praxis y por la inversión, más que discutible, así como la posible filtración de documentos desde dentro. Bartomeu es consciente de que mientras sus opositores le piden el adelanto electoral, algunos de sus compañeros amenazan con no vertebrar una candidatura continuista, como era su intención, si antes no se resuelve una crisis que remite a una pregunta. ¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo?

