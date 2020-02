Messi, sobre el enredo del Barça en las redes sociales: “Veo raro que pase una cosa así”

“La verdad, yo veo raro que pase una cosa así”. A Lionel Messi ni a los capitanes del Barcelona le convencieron las explicaciones que el presidente, Josep Maria Bartomeu, les dio después de que la Cadena Ser publicara que el Barcelona había contratado a una empresa para que difamara a jugadores y a la oposición. Bartomeu se reunió el miércoles durante 30 minutos con Messi, Piqué, Busquets y Sergi Roberto en la ciudad deportiva azulgrana. “El presidente nos dijo lo mismo que hizo público. Lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Nos explicó cuál era la situación y lo que había pasado. No puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todos, nos contó a los capitanes en privado”, aseguró Messi en una entrevista a Mundo Deportivo. E Insistió: “Es raro”.

Messi abordó todos los temas de actualidad en torno al club. Y no se mordió la lengua. La estrella del club azulgrana respondió a cómo se sintió tras la salida de Valverde. ¿Cómo la vivió?, le preguntaron. “Obviamente mal, porque se iba aparte de un gran entrenador una grandísima persona. Muchas veces lo dije. Nos marcaron partidos puntuales en los que nosotros fuimos más responsables que él. Pero al final lo más fácil es echar al entrenador que cambiar a todos los jugadores y los entrenadores ya saben que es así. Después vino la derrota contra el Atlético de Madrid también, donde teníamos el partido casi controlado y en cinco minutos quedamos fuera de la Supercopa. Todo eso hizo que terminara la cosa como terminó y la verdad es que fue una pena”.

El 10 opinó que la Liga es muy irregular este año, pero cree que van a estar ahí, peleando por el título. Si bien, considera que les queda mucho por mejorar. “Si queremos optar a la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la Champions”.

Messi aseguró que con la destitución del entrenador y la llegada de Quique Setién están todavía viviendo un proceso de cambio. “Cada uno tiene sus ideas, otra manera de ver los partidos, de jugar y poco a poco nos vamos adaptando a lo que él quiere. No es fácil porque venimos de una época con Valverde de jugar de otra forma y hoy nos piden otra cosa. Pero la verdad es que vamos creciendo y aún nos queda muchísimo. Si aspiramos a ganar lo que queremos debemos mejorar muchísimo”, añade. Pide tranquilidad y confiar “hasta el final”.

El jugador argentino se sintió aludido cuando, recientemente, el secretario técnico del club, Eric Abidal, declaró en otra entrevista que los jugadores estaban acomodados y hacía responsable a la plantilla de la salida del técnico vasco. “No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí. Como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico… que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster me pareció una locura. Es el secretario técnico que toma las decisiones y tiene que hacerse cargo. Es el que toma las decisiones. Por eso salí a aclararlo, sabía que no podía dejar pasar que el director deportivo me atacara de esa manera”.

Pidió tranquilidad. Y tranquiliza a los seguidores. Sigue queriendo quedarse en el Barcelona. “En ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco”.

