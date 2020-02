LeBron emula a Magic y Kobe en su cruzada con los Lakers y la NBA

El All Star de Chicago ha concentrado el relato de las más grandes figuras de la NBA con el homenaje a Kobe Bryant y los recuerdos imborrables que legó Michael Jordan a la ciudad y a los aficionados al deporte de todo el mundo. LeBron James ha oficiado la ceremonia con el mismo aplomo y seguridad con que libra su particular cruzada en los Lakers. El Rey está empeñado en devolver a la cima al equipo de Los Ángeles y en demostrar, a sus 35 años, que no existe un jugador tan capaz de permanecer durante tanto tiempo en la excelencia. Esa persistencia es la que le lleva a superar plusmarcas un día sí y otro también. El sábado 25 de enero, solo un día antes de que falleciera Kobe Bryant, lo superó en la tercera plaza de la lista de máximos anotadores en la historia de la NBA. Ahora, bajo los estandartes colgados en el techo del United Center que recuerdan los seis títulos ganados por los Bulls de Michael Jordan, ha superado la plusmarca de Kobe Bryant al acumular 16 presencias en los quintetos titulares del All Star.

LeBron se tomará un par de días de descanso para afrontar la segunda parte de una temporada crucial en su empeño de conducir a los Lakers al 17º título de su historia. Esa es su obsesión desde que en 2017 eligió como destino al equipo californiano, decimoprimero en el Oeste la campaña anterior y que llevaba cinco temporadas en crisis y fuera de los playoffs. Kobe Bryant, que se había retirado en 2016, continuaba siendo un referente de los Lakers. “Me recibió con los brazos abiertos. Contar con su apoyo fue muy especial para mí”, recuerda LeBron. Kobe elogió a la estrella que llegaba de Cleveland después de haber ganado tres anillos y haber disputado nueve finales, ocho seguidas. El desafío de LeBron era enorme y en su primera temporada no pudo llevar al equipo a los playoffs, un fracaso que provocó la destitución de Luke Walton como entrenador, un puesto que esta temporada ocupa Frank Vogel. LeBron había competido en la fase decisiva del campeonato de manera ininterrumpida desde la temporada 2005-2006.

“Cuando llegué por primera vez a la Liga”, reflexionó Kobe Bryant en USA Today poco antes de que LeBron le superara en la lista de máximos anotadores de la historia, “la edad media en que empezabas a ser considerado un viejo era de 32 o 33 años. Ahora cuando tienes 35 años, te dicen ‘estás acabado, te estás muriendo’. Es absurdo. Creo que LeBron está haciendo un trabajo fantástico”.

El empeño de LeBron se ha visto reforzado esta temporada con la llegada al equipo de Anthony Davis. LeBron ha variado ligeramente su estilo y ha dedicado más tiempo a repartir el juego. Ha recordado así a Magic Johnson otra leyenda de los Lakers, aunque fracasó como presidente de operaciones y dejó el puesto en abril de 2019. LeBron se ha convertido en el líder de asistencias en la Liga, con una media de 10,8, la mejor de largo de su carrera y por delante de Trae Young (9,2), Luka Doncic (8,7) y Ricky Rubio (8,6). El 23 de los Lakers demostró su capacidad camaleónica con un mate ante Houston Rockets casi idéntico a uno muy emblemático y famoso de Kobe Bryant ante Sacramento muchos años antes.

“Cada vez que estoy vinculado con los grandes es algo muy bueno”, conviene LeBron. “Lo que cuenta más para mí, mi objetivo, es ser un jugador versátil, tener éxito en la cancha y contribuir al de las tres franquicias para las que he jugado”.

Los Lakers lideran la Conferencia Oeste con 41 victorias, más que al final de las seis últimas temporadas, cuando todavía le quedan 29 partidos por disputar. LeBron dice no estar preocupado por las expectativas: “No creo en la presión. Tienes que trabajar al máximo. Si lo haces, los resultados llegarán. Y lo más importante, debes encontrar la felicidad. Si disfrutas con lo que haces, todo es mucho más fácil”. La figura de Kobe Bryant es un motivo adicional de inspiración para LeBron y su equipo: “Sabemos que nos está cuidando. Es nuestra responsabilidad representar la camiseta púrpura y dorada, no solo por él, sino por todos los grandes jugadores que han pasado por los Lakers. No me gusta hablar mucho sobre ello. Todavía es un tema muy sensible, pero está con nosotros todos los días”, concluye. Su objetivo es conducir a los Lakers a un título que no consiguen desde 2010, la temporada en que el equipo de Kobe Bryant, Pau Gasol y Phil Jackson repitió anillo venciendo a los Celtics en una memorable final.

