Nadal y Federer baten el récord de asistencia a un partido de tenis

Roger Federer y Rafael Nadal han batido este viernes el récord del partido de tenis con más público de la historia en una exhibición con fines solidarios ante más de 50.000 personas en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Las dos estrellas han disputado un duelo amistoso en el Cape Town Stadium (uno de los recintos del Mundial de Fútbol de 2010) para el The Match in Africa, un torneo con el que la Fundación Roger Federer planea recaudar más de un millón de dólares para sus proyectos educativos en el sur de África.

"Es una noche muy especial y poder compartirla con Roger aquí en Sudáfrica y jugando para su fundación lo hace aún más único", ha comentado Nadal. Federer, que ya protagonizó el anterior récord del encuentro de tenis más multitudinario de la historia —frente al alemán Sascha Zverev en México, en una exhibición en noviembre de 2019 con 42.517 aficionados—, esta vez lo hace en el país en el que nació su madre y donde aún tiene familia.

El espectáculo agotó todas las entradas a los pocos minutos de salir a la venta, en septiembre del año pasado, y se ha vivido como una fiesta en Ciudad del Cabo. El público no solo ha visto en acción a los actuales número dos (Nadal) y tres (Federer) del mundo, sino que, además, ha disfrutado de un dobles en el que el suizo ha estado acompañado por el empresario Bill Gates y en el que el español ha sumado fuerzas con el cómico sudafricano Trevor Noah.

Durante las horas anteriores, ambos tenistas hicieron una pequeña exhibición ante el Ayuntamiento de Ciudad del Cabo, bajo la sombra de la emblemática Montaña de la Mesa. También tuvieron un encuentro con niños de cinco años procedentes de escuelas de los townships (antiguos guetos) de las afueras de Ciudad del Cabo.

En medio de un ambiente festivo, Federer y Gates se impusieron por 6-3. "Es una increíble experiencia. He pasado un par de días inolvidables. Sudáfrica me trae buenos recuerdos. No jugaré nunca en un ambiente como el de hoy", dijo Nadal, presente en la final del Mundial de Sudáfrica-2010 que España ganó a Holanda.

