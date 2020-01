El Barcelona ficha a Trincão por 31 millones de euros

El Barcelona no ha podido fichar a ningún delantero para este mercado de invierno, para sumarlo al equipo a la carrera porque Luis Suárez tiene la rodilla a la virulé y no hay nadie que garantice goles a excepción de Messi. Lo intentó con Rodrigo pero el dueño del Valencia, Peter Lim, dio al traste con las intenciones del Barça, exigente en la negociación por falta de liquidez. Tanteó a otros como Aubameyang, Giroud, Piatek… sin éxito porque pedían demasiado y garantías, del mismo modo que tampoco se cerró la contratación de Bakambu, quien parecía tenerlo hecho con el club hasta que desde el área deportiva se dijo lo contrario. Pero sí que se ha hecho con un delantero el Barcelona, con Francisco Trincão (Viana do Castelo, Portugal; 20 años), que milita en el Braga y por el que el club azulgrana abonará un total de 31 millones de euros. El futbolista, que firmó hasta 2025, no llegará sin embargo hasta el 1 de julio de 2020 y tendrá una cláusula de 500 millones. Un refuerzo, pues, veraniego.

Formado en el Vianense, Trincão pasó durante un año por la academia del Oporto, pero duró poco y firmó por la escuela del Braga, donde se curtió hasta alcanzar el primer equipo en esta temporada, donde acumula 21 encuentros con un saldo de tres goles y seis asistencias. Internacional con las categorías inferiores de Portugal -ganó el Europeo Sub-19 de 2018-, Trincão puede jugar en cualquier posición de ataque. Así lo entienden Sá Pinto y Rubén Amorín (los dos técnicos que han dirigido al Braga en este curso), que lo han utilizado tanto de extremo en una línea de tres como de punta cuando solo hay dos atacantes. Zurdo, el joven luso ya se ha ganado un apodo en Portugal, pues se le conoce como el nuevo Cristiano Ronaldo por su explosividad y regate. Queda por ver si Abel Ruiz (delantero del filial azulgrana), que está a un paso de firmar por el Braga, ha sido parte del acuerdo o no.

