El momento de Wague

La tercera está siendo la temporada más accidentada de Valverde como entrenador del Barça. Han aumentado las derrotas —tres—, no fluye el juego y a la plantilla le crujen las lesiones y las sanciones después de una pretemporada mediatizada por las giras: Piqué ya suma nueve tarjetas y Sergi Roberto no podrá jugar por acumulación de amonestaciones dentro de 15 días, el 23 de noviembre, en Leganés. Tampoco estarán por lesión los dos laterales titulares: Semedo y Jordi Alba. Argumentos suficientes para pensar en la posibilidad de recurrir al inédito zaguero Moussa Wague (Bignona, Senegal, 21 años).

La decisión de ascender a Wague se tomó antes de acabar el curso pasado porque marcó la diferencia en el Barça B. Jugó 20 partidos con el filial, presididos por sus ascensiones por el carril derecho que acabaron en dos goles y tres asistencias, y por su correcta participación en tres encuentros con el primer equipo ante Huesca, Celta y Eibar.

“Tiene sitio y recorrido en el Barça, porque es un lateral moderno, de esos que mira hacia delante y concluye las jugadas”, reflexionaban desde la secretaría técnica del Barça. Apunte que aprobaba Valverde, porque decidió darle un dorsal para este curso al tiempo que advirtió que Sergi Roberto volvería al centro del campo. Al entrenador le alcanzaba con el senegalés y, sobre todo, con Semedo, declarado intransferible después de recibir ofertas de clubes como el Atlético.

Pero las palabras no se han correspondido con los hechos, porque Sergi Roberto ha sido el comodín defensivo y el técnico no le ha dado minuto alguno a Wague, único de la plantilla que sigue sin jugar junto al portero Neto. “Ernesto está contento con él porque trabaja bien. Pero el nivel de exigencia es altísimo y al no haber empezado demasiado bien en lo deportivo, quizá no vea el momento de ponerlo”, apuntan desde el Camp Nou. Pero para su fortuna, Wague sigue de pie y todo apunta a que se estrenará en Butarque por la epidemia de bajas que condicionan a Valverde.

Hasta 11 jugadores de los 24 de la plantilla han pasado por la enfermería para atender a 17 lesiones diferentes, pues Messi, Dembélé, Suárez, Umtiti y Alba han recaído a la vez que Junior padeció dos distintas. Los otros que han pasado por la rebotica son Neto, Ansu Fati, Sergi Roberto, Semedo y Carles Pérez, lesionado con la selección sub-21. Cifras que se resumen en 329 días de baja —Umtiti lidera la estadística con 52 días y cinco encuentros, seguido por Messi (48 y cinco), Dembélé (40 y seis) y Alba (38 y seis)— y una situación de emergencia ante el Leganés y más tarde (27 noviembre) con el Dortmund, cita en la que no estarán Piqué (sancionado), Semedo y Alba.

Pendiente de la selección

Es el momento de Wague, que se ha quedado 13 veces en la grada y otras tres (Osasuna, Getafe e Inter) en el banquillo. Aunque tampoco podrá poner en marcha su contador como azulgrana este miércoles en el amistoso en Cartagena. El lateral ha sido convocado por su selección para los duelos clasificatorios para la Copa de África frente al Congo y Suazilandia. Y no se sabe si tendrá protagonismo porque el técnico, Aliou Cissé, no le da el carrete que sí le dio en Rusia 2018 pues en seis de los últimos 10 encuentros le dio la titularidad a Gassama, que juega en el Göztepe turco.

Precisamente, su actuación en el Mundial le valió a Wague un salvoconducto para firmar por el Barça B, previo pago de cinco millones al KAS Eupen belga y con una cláusula de 100 millones. Tras un año, recibió bastantes ofertas de equipos de las grandes ligas y desde el área deportiva dieron por finalizada su etapa en el filial. Aunque no ha acabado de convencer a Valverde. Ahora, inédito pero en pie, es su turno.

Rakitic también cae y renuncia a Croacia La pretemporada comenzó torcida con la lesión en el sóleo de la pierna derecha de Messi, reincidente después tras probarse en competición. También han sufrido dos lesiones Luis Suárez (sóleo de ambas piernas), Dembélé (bíceps femoral e isquiotibiales de la pierna izquierda), Junior (isquiotibial y ligamento lateral interno de la rodilla izquierda), Umtiti (metatarsiano pie izquierdo y rodilla izquierda) y Alba (bíceps femoral izquierdo). Con una están Neto (escafoides mano izquierda), Ansu Fati (rodilla derecha), Semedo (sóleo pierna izquierda), Sergi Roberto (ligamento lateral interno rodilla izquierda) y Carles Pérez (problemas musculares). La duda —no hay parte médico— es Rakitic que, lesionado en el tendón de Aquiles, ha renunciado a jugar los próximos amistosos con Croacia.

