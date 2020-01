Tebas y la pista de los presidentes en el caso Osasuna

Javier Tebas, presidente de LaLiga, acudió este jueves a la Audiencia de Navarra para declarar como testigo en el denominado Caso Osasuna, en el que se juzga a la cúpula directiva del club pamplonica por presuntos amaños de partidos en las temporadas 12/13 y 13 /14 y a tres exjugadores del Betis, supuestamente comprados por la directiva rojilla para dejarse ganar el último partido de la citada temporada 13/14, en la que Osasuna se jugaba el descenso y necesitaba ganar a los verdiblancos. Osasuna se impuso (2-1) al Betis, pero los resultados habidos en otros partidos le condenaron al descenso.

Tebas, que estuvo declarando durante dos horas, aseguró que fueron Carlos Suárez, presidente del Valladolid, y Enrique Pina, su homólogo del Granada, los que le pusieron en la pista sobre los posibles amaños. El presidente de la patronal afirma que ambos le dijeron que Osasuna estaba intentando primar al Betis, primero por ganar al Valladolid y después por perder en El Sadar. “Era la primera vez que teníamos información de dos fuentes diferentes que coincidían en acusaciones concretas”, dijo Tebas durante el interrogatorio. Carlos Suárez le apuntó, a través de mensajes de móvil, que la información le había llegado a través del jugado osasunista Sisinio Fernández, Sisi, que había jugado antes en Valladolid. “Es la directiva [DE OSASUNA]la que lo está haciendo”, decía alguno de los mensajes.

Según Tebas, entre los dos convinieron en que había que proteger al jugador, porque existía, al parecer, un pacto de silencio —“omertá– en los equipos. Los futbolistas preferían no hablar para no ser rechazados por el mundo del fútbol y no ser contratados por ningún club.

El presidente del Valladolid, en palabras de Tebas, “estaba desesperado” por el posible descenso de su equipo a Segunda División y le solicitó que estudiara la posibilidad de que entre LaLiga y el Valladolid pagaran el contrato de Sisi: “Se trataba de abonarle el salario medio que podía haber percibido como jugador durante dos o tres años”.

Carlos Suárez y Enrique Pina le aseguraron a Tebas que era el exdirectivo de Osasuna Txuma Peralta quien estaba “moviendo los acuerdos”, y le nombraron a cuatro jugadores del Betis —Jordi Figueras, Jorge Molina, Xabi Torres y Antonio Amaya—, como presuntos implicados en la trama. Pina se extendió más en sus mensajes y habló del amaño de otro partido con el Espanyol. “Me avisó de que desde Osasuna se estaban ofreciendo millonadas a través de su Fundación, y esa es la primera pista de dónde estaban sacando el dinero”.

Tebas declaró que de los mensajes de Pina, que también es representante de jugadores, se deducía “que tenía una buena información de lo que estaba pasando”, aunque este no le quiso desvelar sus fuentes.

Tebas manifestó también que considera creíble la declaración del exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, que fue quien desveló los supuestos amaños: “Fue fundamental. No se le coaccionó en ningún momento para que lo hiciera ni se le prometió nada”, aunque sí se le aconsejó y se le informó de las ventajas jurídicas del arrepentimiento como atenuante. “Vizcay tenía una capacidad de decisión limitada en el club y no le pusimos un detective como a otros implicados”. La declaración del presidente de LaLiga apunta inequívocamente a la junta directiva.

Al acabar su declaración, Tebas atendió a los medios de comunicación y aseguró que espera que los culpables paguen: “Cuando denunciamos lo hicimos con la plena convicción de que tiene que haber condenas”.

