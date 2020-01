El exbético Amaya dice que Osasuna no le pagó la prima prometida por ganar al Valladolid

Los tres exjugadores del Betis imputados por corrupción deportiva en el denominado caso Osasuna negaron haber recibido dinero alguno por parte del club navarro para dejarse ganar, tal como afirmó en la segunda jornada del juicio el exgerente, Ángel Vizcay, que se reafirmó en lo que había declarado en las diligencias previas y en el careo ordenado por el juez instructor con el expresidente Miguel Archanco.

Antonio Amaya, Xavi Torres y Jordi Figueras declararon este jueves en la Audiencia de Pamplona en la cuarta jornada del juicio, y afirmaron no haber cobrado ni un euro. Torres y Figueras aseguraron que no conocían a ningún directivo ni empleado de Osasuna antes de la vista oral del juicio, pero Amaya sí que reconoció haber negociado con Vizcay una prima a terceros por vencer al Valladolid en la penúltima jornada, pero que, al final, no la habían cobrado.

El futbolista fue contundente y acusó al que fuera gerente de Osasuna: “Todos los exdirigentes han dicho que Vizcay ha sacado dinero de las arcas. Lo único que le queda es repartir la basura entre los demás jugadores, está claro que el dinero se lo ha quedado él”. Vizcay afirmó que le había entregado personalmente 250.000 euros a Amaya en el hotel Los Galgos de Madrid, adonde acudió con el directivo Txuma Peralta, pero el exjugador del Betis le contradijo: “Jamás me ha dado un euro. Era un incentivo por ganarle al Valladolid, algo que nunca cumplió”.

Peralta había apuntado en su declaración que compró un teléfono, que puso a nombre de Cristina Valencia, que también está imputada, para establecer los contactos con los jugadores del Betis. “Alguien les dio nuestro teléfono, yo no tenía contactos con los jugadores del Betis, no sé si Vizcay los tenía. Se habló de quedar en el hotel Meliá Los Galgos de Madrid”. Según su versión, se pactaron 400.000 euros de prima por ganar al Valladolid.

En la declaración de Peralta, en la jornada anterior del juicio, el exdirectivo reconoció haber viajado a Sevilla para encontrarse, supuestamente, con los jugadores del Betis. “Un coche, conducido por un señor que no conocía, vino a buscarnos a Vizcay y a mí al hotel”. De ahí acudieron a un aparcamiento privado: “Nos montamos en un monovolumen en el que había tres señores con barba a los que no vi la cara porque estaba sentado atrás y estaba todo muy oscuro”. Les entregaron el neceser con el dinero, y en el mismo coche de la ida los trasladaron de vuelta al hotel. La versión del viaje a Sevilla también la ratificó el exdirector de la Fundación Osasuna, Diego Maquirriain, que el 16 de mayo de 2014 viajó en el AVE de Zaragoza a Sevilla, con un neceser en el que transportaba 400.000 euros, que entregó en el hotel Meliá a Txuma Peralta y Ángel Vizcay. Según su versión, no sabía para qué se iba a emplear el dinero.

"No existe dinero para comprar la dignidad"

Xavi Torres y Jordi Figueras, los otros dos exbéticos acusados, han negado haber participado en cualquier conversación con dirigentes de Osasuna, y también en esa reunión de Sevilla en la que se entregó el dinero –400.000 euros–, “a Torres, Figueras y otra persona”, según Vizcay, que también afirma que le dio 250.000 euros a Amaya en Madrid. El jugador lo niega: "No existe dinero para comprar la dignidad", fueron sus palabras. “El partido Osasuna-Betis lo vi por televisión, y fuimos superiores. Si hubiéramos jugado todos los partidos como el de Osasuna, habríamos tenido más opciones de salvarnos".

Sobre las cantidades de dinero en efectivo que, según la investigación policial, movieron los futbolistas implicados en las semanas y los meses posteriores a los presuntos pagos, Amaya se justificó: "Siempre me ha gustado tener dinero en efectivo en casa" y ese, dice, es el motivo de dos reintegros en efectivo de 10.000 y 4.000 euros que hizo en diciembre de 2014. Jordi Figueras justificó el ingreso en su cuenta bancaria de 11.125 euros, como “un error de Antonio Adán” –portero actualmente del Atlético de Madrid–, “que estaba invitado a mi boda”, y me metió en el banco como regalo demasiado dinero”. Según Figueras, su compañero se equivocó, cuando quería darle 1.125, “pero le hice otro ingreso y le devolví 10.000 euros”. Otro ingreso de 4.000 euros en su cuenta en esas fechas, según el futbolista, procedía del dinero en efectivo que “varias personas mayores” le dieron en su boda”.

Según Xavi Torres, los movimientos de dinero en efectivo de su cuenta se debieron a la compra, entre su padre y él, de una barca y un amarre en el puerto en su localidad natal de Jávea. Los tres exjugadores del Betis solo respondieron a las preguntas de sus abogados y declinaron hacerlo a las del fiscal o los demás letrados personados en la causa. Uno de ellos, el de la LaLiga, se había quejado el día anterior, ante la jueza Raquel Fernandino, de que el expresidente de Osasuna, Miguel Archanco, le había llamado “gilipollas”. La magistrada cortó el incidente asegurando que el procedimiento, “no es como en un juicio americano, con esos ‘protesto’ que quedan tan bien en las películas. Si quieren insultar, a la salida tienen el parque de la Taconera, y pueden gritar toda la serie de insultos que quieran y explayarse a gusto. En esta sala, no”.

