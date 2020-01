Iñaki Williams: “Me voy triste de Cornellà porque he sufrido insultos racistas”

Iñaki Williams sufrió insultos racistas en el RCDE Stadium. Así lo denunció ante los micrófonos del Athletic. “Sí, me voy un poco triste por el empate y sobre todo porque he sufrido insultos racistas. Es algo que ningún jugador de raza negra o de cualquier raza quiere escuchar. Es algo que está totalmente fuera de lugar. Todas somos personas, da igual la nacionalidad o el color de la piel", explicó el delantero. Y añadió: La gente tiene que venir al estadio a disfrutar para animar a su equipo, a disfrutar del fútbol, un deporte de amistad y equipo. No tiene que venir a insultar a un jugador por ser de otro país o de otro color Ha sido un día un poco triste. No deben ocurrir estos acontecimientos que están fuera de lugar”.

Cuando el delantero rojiblanco vio el cartel con el número 9 en el minuto 69 para ser sustituido, dejó el campo por detrás de la portería de Diego López. Caminó con tranquilidad hasta que llegó al córner. Williams se encaró con la grada hasta que un empleado del Athletic lo llevó para el banquillo. "Nosotros no escuchamos nada, pero no quiere decir que no haya pasado", explicó uno de los jugadores del Espanyol. Según informó la Cadena Ser, Williams le avisó de la situación al capitán de su equipo, Muniain, que lo denunció al árbitro, Sánchez Martínez. Sin embargo, este no ha dejado constancia de ello en el acta del encuentro.

Un estudio realizado por EL PAIS sobre 34.200 actas arbitrales redactadas entre 2003 y noviembre de 2019, refleja que solo en 68 ocasiones fueron denunciados insultos xenófobos por los colegiados. Muchas veces, los actos o los cánticos racistas no son recogidos por los árbitros. El último partido de Primera División en el que quedó recogido en un acta un insulto de tintes xenófobos fue en un Celta-Athletic, disputado en Vigo el 5 de noviembre de 2017.

“Son los tres idiotas de siempre”, subrayó un empleado del Espanyol. Williams pasó con mala cara por la zona mixta y no quiso hacer declaraciones entonces. Cuando le consultaron por el tema, el delantero del Athletic dijo: “Hay cosas de las que es mejor no decir nada”. Antes ya había dado su versión. No es la primera vez que Iñaki sufre insultos racistas en un estadio. En 2016, los padeció en un partido de LaLiga ante el Sporting de Gijón. En aquel partido, parte el fondo del Molinón donde se ubican los Ultra Boys, de ideología neonazi, comenzó a imitar sonidos de mono dirigidos al delantero del Athletic. Williams recuerda el episodio en un documental sobre racismo emitido por Movistar: “Yo no me di cuenta de que me estaban insultando, de que me estaban faltando al respeto. Fue el árbitro el que se dirigió a mí y me dijo: 'Iñaki, te están insultando, hay insultos racistas. Voy a detener el encuentro para que se hable por megafonía y no se vuelvan repetir estos incidentes a lo largo del partido. Me impactó mucho porque era la primera vez que me pasaba”. Clos Gómez detuvo el partido durante un minuto y los cánticos cesaron.

