El Albacete se niega a seguir jugando con el Rayo por los insultos a Zozulya: “Puto nazi”

El partido entre el Rayo Vallecano y el Albacete se ha suspendido después de que los jugadores visitantes se hayan negado a salir al campo después del descanso. El motivo son los cánticos que el público vallecano ha dedicado a Román Zozulya, delantero ucranio del Albacete. "Zozulya eres un nazi", "puto nazi" o "fuera de Vallecas", coreó parte de la afición franjirroja durante la primera mitad del encuentro, que marchaba con empate a cero. Es la primera suspensión en un partido de Liga por insultos.

Hace casi tres años, en el mercado invernal de 2017, el Rayo fichó a Zozulya. De inmediato la afición se movilizó y presionó para que la operación se frustrase, cosa que consiguió. Alegaban los seguidores rayistas que el ucranio había tenido acercamientos a la ultraderecha, salieron a la luz imágenes del delantero posando con simbología nazi y fascista, y que eso no concordaba con los valores tradicionales del club. El delantero intentó incluso entrenar con su nuevo equipo, pero los actos de protesta en las instalaciones no lo permitieron. El jugador tuvo que volver al Betis, equipo que lo cedía al Rayo, y se quedó sin jugar el resto de la temporada.

En el cuadro verdiblanco sí que encontró apoyo. Zozulya volvió a Sevilla muy afectado por todo lo ocurrido y encontró el apoyo incondicional de la plantilla del Betis. "Es un linchamiento", denunció el capitán Joaquín al leer un comunicado conjunto. También LaLiga, con su presidente Javier Tebas a la cabeza, mostró comprensión con el ucranio y amenazó con acciones legales contra los que coaccionaron al futbolista en Madrid.

Tras la polémica, Zozulya explicó que era defensor del ejército ucranio en el conflicto con los prorrusos, pero negaba que simpatizara con el nazismo. En verano de 2017, el delantero fichó por el Albacete, donde ha encontrado un sitio. Este domingo era la primera vez que pisaba el estadio vallecano, ya que en cursos anteriores se había quedado en casa para evitar problemas.

Durante toda esta semana, desde el Rayo se pidió a la afición que respetase al jugador. "Solo pido respeto para Zozulya. Cada uno puede opinar, pero con respeto. Si Vallecas tiene que opinar, que lo haga con respeto. Solo me importa que Zozulya es un buen delantero, el resto no me interesa", declaró Paco Jémez, entrenador rayista.

