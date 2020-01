Nadal critica las bolas: “Aquí se ponen pesadísimas...”

Después de resolver con suficiencia su estreno en Melbourne (6-2, 6-3 y 6-0 a Hugo Dellien, en 2h 02m), Rafael Nadal se oxigenó dando un paseo nocturno a orillas del río Yarra. El número uno del tenis iba acompañado de sus familiares y su esposa, que le hacía carantoñas mientras el convoy se dirigía hacia el lujoso Crown Hotel, donde se hospeda. Unos metros por delante charlaban su técnico, Carlos Moyà, y su agente, Carlos Costa. Tal vez comentaban el buen arranque de su chico, o quizá sobre las pelotas escogidas por la organización del Open de Australia para esta edición.

Previamente, Nadal, astuto administrador de los mensajes, aprovechó el planteamiento de un periodista –“¿prefieres jugar aquí de día o de noche?”– para lanzar un dardo. “No lo sé, pero la verdad es que aquí las bolas se ponen muy pesadas. No sé si es porque la pista está un poco más lenta…”, deslizó sin saber todavía que le aguardaba un encuentro con el argentino Federico Delbonis (6-3, 6-4 a 7-6 a Joao Sousa) en la segunda ronda; “dicen que es la misma bola que el año pasado, pero creo que es totalmente diferente. Es una bola que al comienzo es rápida y que dados diez golpes se pone pesadísima; cuesta que coja efectos…”.

Mencionó también Nadal a la fatiga, dado que antes de competir en Melbourne disputó ocho partidos en siete días. “Ha sido un comienzo de año diferente. ¿Si ha sido perfecto para mí? Creo que no. Después de haber terminado como terminé, empezar tan pronto quizá ha sido demasiada exigencia, pero lo hecho, hecho está”, expresó. “Fue un final de año exigente y ha sido un comienzo también exigente. La ATP Cup se me hizo un poquito larga, supongo que por el poco descanso que he podido tener, pero no hay tiempo para pensar en eso. Hay que estar al cien por cien, no es momento para desfallecer”, prolongó.

Pese al desgaste, Nadal ofreció un buen rendimiento en su desfile por la central australiana. El boliviano Dellien (26 años, 72 del mundo) fue un buen aperitivo para ir ajustando el engranaje de juego y el mallorquín lo despachó como un día más en la oficina. “Estoy contento con el partido de hoy. Era un día para ganar y se ha ganado, además con una buena sensación final. Hoy he dado un paso adelante, y confío en estar preparado para dar varios más a lo largo del torneo, porque lo voy a necesitar”, manifestó después de pasar por el vestuario.

En tono distendido, comentó qué gasolina utiliza para arrancar el día con fuerza –“me gusta comer, pero por la mañana me cuesta; suelo desayunar una tostada, un yogur y unas almendras…– y previamente bromeó con el extenista Jim Courier a pie de pista. El estadounidense, en su día número uno y campeón de cuatro grandes, dos Open de Australia y dos Roland Garros, le pidió que seleccionase un momento concreto de 2019. Le recordó que había sido finalista en Melbourne, ganador en París y Nueva York y también de la Davis, además de haber acabado en el trono. Y Nadal contestó: “Mi boda… Mi mujer está aquí, así que ahora tengo que tener cuidado en estas respuestas”.

