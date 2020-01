Nadal juguetea con Dellien

Como el gato que se encuentra con un ovillo de lana ahí delante, tentador, Rafael Nadal emprendió su andadura en este Open de Australia en una provechosa matinal de divertimento. Enfrente estaba Hugo Dellien, un boliviano con una rocambolesca historia a sus espaldas que dejó el tenis cuando era un júnior, invirtió los 13.500 euros que tenía ahorrados en montar una empresa de hielo y terminó perdiéndolo todo. Por suerte, hoy día la vida le sonríe, se gana el pan jugando en la élite del tenis y, lógicamente, estaba entusiasmado con el mero hecho de pisar por primera vez la central de Melbourne y medirse al número uno, con lo que todo ello implica.

Probó de primera mano qué significa eso: Nadal, sin necesidad de forzar la maquinaria, sino más bien completando un estreno lúdico e ideal para ir ganando biorritmos, lo atropelló de inicio a fin. 6-2, 6-3 y 6-0, en dos horas casi exactas (2h 02m). Estupenda forma de poner el primer pie en un torneo en el que la comidilla se repite en cualquier rincón de Melbourne Park, ansioso todo el mundo por saber si el balear será capaz de alzar su segundo grande en Australia y, de esta forma, igualar los 20 majors de Roger Federer. La cancioncilla suena sin parar, mientras los dos protagonistas se ciñen al día a día y el partido a partido. Y, en el caso de Nadal, este martes veraniego fue de lo más productivo.

En un chasquido de dedos ya se había marchado hasta el 4-0 y le había puesto claras las cosas a Delien: diversión no es sinónimo de concesiones, o al menos ninguna más allá de ese par de servicios que perdió cuando ya se dedicaba a engrasar la cadena y a experimentar con sus golpes, explorando ángulos y efectos como si la pista fuera un lienzo y él quisiera dibujar un abstracto. El boliviano (26 años, 72 del mundo) se hartó de correr, pero no inquietó lo más mínimo al jerarca del circuito, al que le bastó un break para decantar la segunda manga y que en la tercera adoptó su registro más serio para cerrar con un monólogo. El chico, pues, no tendrá que cumplir la promesa de teñirse el pelo de verde y blanco.

Sin sobresalto alguno, Nadal tuvo una plácida puesta en escena en Melbourne, que este martes arrancó a contrarreloj para compensar las suspensiones del día anterior a causa de las lluvias. 96 partidos en el programa y una nutrida representación española, con el número uno al frente y Roberto Bautista abriendo pista a primera hora de la mañana. No afloja el castellonense, a golpe de victoria en este arranque de curso. Batió a Feliciano López (6-2, 6-2 y 7-5, en 2h 10m) y prolongó un dulce presente que habla de siete partidos y siete victorias en este despegue del 2020. “Se hace raro, porque Feli y yo [compañeros en la Copa Davis y la reciente ATP Cup] hemos estado prácticamente dos meses juntos…”, decía en la sala de conferencias, a la espera aún del adversario en la siguiente ronda, Pablo Andújar o Michael Mmoh.

Luego, el mediodía ofrecía una campanada con la remontada de Alejandro Davidovich, el malagueño con pinta de vikingo que hace dos años deslumbró en Wimbledon como júnior. Ahora trabaja para hacerse un hueco propio en el circuito y la dinámica es positiva: con 20 años, sumó su cuarta victoria como profesional, la primera en un Grand Slam: 4-6, 6-4, 2-6, 6-3 y 6-2 en 3h 04m a Norbert Gombos. La jornada previa la había logrado Paula Badosa y él se matriculó en un duelo que osciló constantemente. Instalado en el puesto 88 del listado, afrontará el miércoles un desafío mayor, porque al otro lado de la red estará el argentino Diego Schwartzman (6-4, 6-2 y 6-2 a Lloyd Harris).

RESULTADOS. MARTES 21 DE ENERO CUADRO MASCULINO: Rafael Nadal, 6-2, 6-3 y 6-0 a Hugo Dellien; Roberto Bautista, 6-2, 6-2 y 7-5 a Feliciano López; Alejandro Davidovich, 4-6, 6-4, 2-6, 6-3 y 6-2 a Norbert Gombos; Dominic Thiem, 6-3, 7- y 6-2 a Adrian Mannarino; Marin Cilic, 6-3, 6-2 y 6-4 a Corentin Moutet; Fabio Fognini, 3-6, 6-7, 6-4, 6-3 y 7-6 a Reilly Opelka.



CUADRO FEMENINO: Karolina Pliskova, 6-1 y 7-5 a Kristina Mladenovic; Ons Jabeur, 6-4 y 6-2 a Johanna Konta; Caroline Garcia, 6-7, 6-2 y 6-2 a Madison Brengle; Donna Vekic, 6-3 y 6-4 a Maria Sharapova;

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.