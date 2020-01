El supersónico Federer

Da igual el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. El porqué. No hay límite que no haya franqueado. Poco importa que Roger Federer se haya tirado más de dos meses sin jugar un partido oficial ni que haya llegado a Melbourne con “las expectativas bajas”, según precisa, porque el suizo tiene una varita mágica que lo transforma todo en oro.

No es normal lo de Federer, cuya capacidad de reaparición es digna de estudio. Este lunes volvía después de 67 días de ausencia, desde que perdiera en las semifinales de la Copa de Maestros, y en 1h 21m (6-3, 6-2 y 6-2) liquidó al estadounidense Steve Johnson como si el tiempo no pasase y su tenis tuviera vigencia hasta la eternidad, como si en lugar de haber estado peloteando a medio ritmo en Dubái, su lugar de residencia, hubiera estado preparándose en las canchas como el resto de los mortales. No, deportivamente él no lo es.

Poco más de una hora, duró su pretemporada. Con 11 aces, 34 golpes ganadores y 23 punzadas en la red resolvió su puesta de largo en el grande australiano, cuando ya había empezado a llover en Melbourne. Paraguas, chubasqueros, pistas encharcadas; interrupciones, retrasos, programa a la virulé… Agua bendita, al fin y al cabo. Sigue limpiándose la atmósfera australiana, lo celebra el mundo entero y suspiran de alivio los organizadores, a los que la meteorología está echándoles un buen capote en los últimos días.

“No he jugado partidos en muchas, muchas semanas, mientras que el 95% de los jugadores sí lo han hecho, así que las tres primeras rondas son clave para mí”, expresó el de Basilea, el tenista que más veces (21) ha jugado el major australiano, por delante ya del local Lleyton Hewitt. Debo mantener la ronda e ir ronda a ronda, punto a punto”, continuó Federer, un genio de 38 años que ha ganado cuatro grandes superada la treintena, el último de ellos, precisamente, en Melbourne hace dos años. Ahora, tras la adaptación supersónica espera al ganador del duelo entre Filip Krajinovic y Quentyn Halys.

Abrió fuego él y la jornada también ofreció un debut todavía más meteórico, el de Serena Williams. La estadounidense, que ganó la semana pasada en Auckland su primer trofeo en tres años y va a la caza del récord de Margaret Court –al frente de la historia con 24 majors–, venció a Anastasia Potatova en 58 minutos (6-0 y 6-3). Después, la joven Coco Gauff volvió a derribar a Venus Williams (7-6 y 6-3), a la que derrotó el curso pasado en la hierba de Wimbledon. Y antes, en la sesión matinal, la española Paula Badosa logró su primera victoria en un Grand Slam, al imponerse por 6-1 y 6-0 a la sueca Johanna Larsson.

RESULTADOS. LUNES 20 DE ENERO CUADRO MASCULINO: Rikcardas Berankis, 6-4 6-2 y 6-2 a Roberto Carballés; Roger Federer, 6-3, 6-2 y 6-2 a Steve Johnson; Grigor Dimitrov, 4-6, 6-2, 6-0 y 6-4 a Juan Ignacio Londero; Matteo Berretini, 6-3, 6-1 y 6-3 a Andrew Harris; Sam Querrey, 6-3, 6-3 y 6-4 a Borna Coric.



CUADRO FEMENINO: Paula Badosa, 6-1 y 6-0 a Johanna Larsson; Serena Williams, 6-0 y 6-3 a Anastasia Potatova; Petra Kvitova, 6-0 y 6-1 a Katerina Siniakova; Naomi Osaka, 6-2 y 6-4 a Marie Bouzkova; Caroline Wozniacki, 6-1 y 6-3 a Kristie Ahn.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.