Lopetegui, el regreso de un técnico con coraza

Julen Lopetegui se encontraba en Costa Rica el pasado mes de mayo impartiendo un seminario de entrenadores cuando recibió la llamada de Monchi. La oferta realizada por el director deportivo del Sevilla supuso el fin del periodo de reflexión del entrenador, que había sido despedido del banquillo del Madrid el 20 de octubre de 2018 después de perder 5-1 ante el Barcelona. De añadido, un comunicado fortísimo sobre las prestaciones del entrenador. “La Junta Directiva entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con ocho jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha”, exponía la nota. Lopetegui vuelve hoy (16.00, Movistar La Liga) por primera vez al Bernabéu después de que le despidieran con esa dura nota.

Los sucesos acontecidos en el Madrid dejaron tocado a un entrenador que le dio muchas vueltas a lo ocurrido en esa etapa en el conjunto madrileño. No tuvo demasiadas ganas de volver a trabajar de inmediato y descartó varias ofertas. En su Asteasu (Gipuzkoa) natal encontró la paz necesaria para encontrarse y redefinir su trayectoria. Y halló el camino en el Sevilla por la confianza de Monchi. “Es un entrenador que necesita triunfar”, afirmó el director deportivo a los consejeros cuando les planteó la opción de Lopetegui.

“No tengo que decir mucho acerca de mi vuelta al Bernabéu. El centro de atención son los jugadores, principales protagonistas de este maravilloso invento que es el fútbol”, afirmó el técnico del Sevilla cuando se le preguntó ayer por su regreso al estadio madridista. Había preparado las respuestas con antelación, consciente de su protagonismo a pesar de su constante huida de los focos. También de esas encuestas que afirman que será mal recibido por la afición del Madrid. “Yo no estoy aquí para responder a encuestas. Mis energías solo se centran en preparar de la mejor manera el partido”, añadió.

“Ya se ha puesto la coraza”, afirman desde el Sevilla. Así se habla del entrenador dentro del club. En la entidad ha sorprendido la cercanía de un técnico “apasionado y obsesivo, que nunca mira el reloj para irse”. Eso sí, son conscientes de que la principal herencia de su paso por el Madrid se refleja en cómo cambia cuando se expone ante los medios. De puertas para adentro conoce el nombre de todos los trabajadores, intenta que todo transcurra como en una familia y siempre inventa una historia de motivación para cada encuentro.

De puertas para afuera y ante los medios de comunicación cambia de manera radical. “Se nota que le hicieron daño en Madrid”, añaden las mismas fuentes del club. Uña y carne con Monchi, no se recuerda en el Sevilla un entrenador con tanta dedicación desde la etapa de Unai Emery. Curiosamente, a la única persona a la que pidió referencia Lopetegui cuando firmó con el Sevilla fue a su compañero, entonces en el Arsenal. Igual que su única licencia es comer los lunes con su cuerpo técnico en el sevillano barrio de Montequinto, cercano a la ciudad deportiva.

“No he cambiado mucho desde que salí del Madrid. Todas las experiencias te ayudan a crecer y mejorar. Los aspectos emocionales pasan a un segundo plano en el momento en que empiece el partido. Siempre he recibido cariño de la gente y no espero problemas. Pero repito que no soy importante yo ni mi presencia en el Bernabéu”, reiteró Lopetegui, que tuvo palabras de elogio para Zidane, el entrenador del Madrid. Así le respondió el francés: “Espero que lo reciban bien. Lopetegui es uno de la casa. Ha jugado años aquí y la gente aquí siempre recibe a su gente de una buena manera. Espero que pase eso”.

