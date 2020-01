El Sevilla ficha a En-Nesyri

“Es una apuesta personal de Monchi que cuenta con el total beneplácito de Lopetegui”. Así definen fuentes del Sevilla el fichaje relámpago de En-Nesyri, delantero internacional marroquí del Leganés. Una operación por la que el conjunto andaluz paga 20 millones de euros (el precio de su cláusula) para hacerse con un atacante que tiene, según los técnicos del Sevilla, las cualidades que le faltan a la delantera del cuarto clasificado, que el sábado rinde visita al Santiago Bernabéu: velocidad, potencia, desborde, juego aéreo y margen de crecimiento. En-Nesyri ficha por cinco años y medio con el Sevilla. Lógicamente, ve mejorado de forma sustancial el sueldo que percibía en el Legenés. La llegada del atacante es paso más importante para revolucionar una delantera de la que ya ha salido el israelí Dabbur (por 15 millones al Hoffenheim alemán). El próximo será Chicharito Hernández, que se marcha a los Ángeles Galaxy, de la MLS americana. El conjunto andaluz tiene prevista la llegada de otro jugador de ataque que complemente a De Jong y al recién fichado En-Nesyri. El marroquí puede actuar en cualquier puesto de la delantera. De alta estatura (1,89 metros), es un futbolista con buena conducción y aceptable juego de espaldas, condiciones que reclama Lopetegui. Aunque tiene algunos problemas en la definición, con espacios por delante es un futbolista que crea mucho peligro. El Leganés, que lucha por no descender, no ha podido hacer nada por retener al jugador. No obstante, consigue una interesante plusvalía en torno a los 15 millones de euros. Se trata de la mayor venta en la historia del Leganés.

En-Nesyri, de 22 años, se formó en los escalafones inferiores del Málaga, donde llegó procedente de la Academia de Fútbol Mohamed VI. Su fichaje fue avalado por el propio jeque Al-Thani. El atacante se proclamó campeón de la Supercopa de juveniles con el equipo andaluz precisamente ante el Sevilla. Los técnicos del propio Sevilla admiraron ya entonces las cualidades de un delantero que formaba una gran pareja de ataque con Ontiveros, ahora en el Villarreal. En-Nesyri debutó con el primer equipo del Málaga en la temporada 2015-16, disputando dos encuentros. Se asentó en Primera a la siguiente campaña, cuando jugó 13 partidos y anotó un gol. Juande Ramos fue el técnico que le dio la opción de jugar en la elite. Al siguiente curso, disputó 28 encuentros con el conjunto andaluz, haciendo cuatro goles. El Málaga descendió a Segunda División y traspasó a su joven atacante al Leganés a cambio de cinco millones de euros. En el conjunto madrileño ha jugado un año y medio. En el pasado, mejoró sus prestaciones goleadores al lograr 11 goles en 34 encuentros. Una cifra con la que hizo historia en el club madrileño, pues se coronó como máximo goleador de la entidad en Primera División. En la actual temporada ha jugado 19 choques, haciendo cuatro goles.

“Es un futbolista muy centrado a pesar de su juventud. Ha pasado por sus malas rachas debido a su juventud, pero tiene cualidades para ser un gran delantero en el Sevilla. Creo que dará la cara en un equipo ya grande, con el objetivo de jugar la Liga de Campeones”, afirma Marcelo Romero, entrenador de En-Nesyri en el Málaga. En-Nesyri ha sido internacional con Marruecos en 21 ocasiones, haciendo seis goles. Uno de ellos se lo hizo a España en el pasado Mundial de Rusia, cuando batió a De Gea de un soberbio remate de cabeza imponiéndose a Sergio Ramos y Piqué. El partido finalizó con empate a dos.

